استعمار در آفریقا ؛ ثروت تاریخی و ملی اتیوپی در چنگال انگلستان

مقامات اتیوپی از موزه ها و کتابخانه های انگلستان خواستند که صدها اسناد، اشیاء و کتاب های تاریخی آن کشور را که توسط نیروهای انگلیسی ربوده شده اند، بازگرداند.

گیرما ولد گیورگیس رئیس جمهوری اتیوپی شخصا در نامه ای به موزه انگلستان، موزه ویکتوریا و آلبرت، کتابخانه بریتیش و کتابخانه دانشگاه کمبریج خواست تا حدود 400 شئی گرانبها و تاریخی کشورش را به موزه های اتیوپی انتقال دهند.

مردم اتیوپی که در شرایط مالی و اقتصادی بسیار سختی بسر می برند، امیدی به بازگرداندن آثار تاریخی و میراث فرهنگی خود ندارند اما رئیس جمهوری اتیوپی تاکید دارد این اشیاء که جزو میراث فرهنگی و تاریخی یک کشور به شمار می رود باید در موزه های اتیوپی حضور داشته باشند.

گیورگیس در این نامه خاطرنشان کرده است: زمان بازگشت آثار تاریخی و ذخایر فرهنگی اتیوپی فرا رسیده است.

ازجمله اشیائی که در سال 1868 میلادی ازسوی نیروهای انگلیسی از اتیوپی ربوده شد، می توان به یک تاج پادشاهی از جنس طلا، حدود 300 کتب دست نویس و همچنین اشیاء دیگر گرانبها و باارزش اشاره کرد.

نیروهای انگلیسی در سال 1868 میلادی در پی دستگیری چندین تبعه انگلیسی ازسوی مقامات اتیوپی، به قلعه ماگدالا حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. در پی این حمله، تئودور دوم پادشاه اتیوپی به خاطر شکست سنگینی که از انگلیسی ها خورد، خودکشی کرد.

سربازان مهاجم در این تهاجم تمامی آثار و اشیاء باارزش و گرانبهای این کشور را به غارت بردند.

موزه های انگلیسی به این بهانه که تمامی این کتب و اشیاء در برابر دید جهانیان قرار دارد، از بازگرداندن آنها خودداری می ورزد. این درحالی است که تمامی این آثار و کتب ازسوی نیروهای انگلیسی به یغما برده شده و باید به مقامات اتیوپی بازگردانده شود.

استعمار در اتیوپی

در روز 2 اکتبر سال 1935 میلادی، بنیتو موسولینی دیکتاتور فاشیست ایتالیا از تصمیم خود برای اشغال اتیوپی خبر داد.

به فرمان موسولینی در فردای آن روز 10 لشکر ایتالیایی شامل 400 هزار نفر با پشتیبانی تانک ها و نیروی هوایی به کشور بی پناه اتیوپی هجوم می برند و این کشور را از طریق سومالی و اریتره دو مستعمره ایتالیا در منگنه قرار می دهند.

علیرغم بمباران های وحشیانه و استفاده از بمب های فسفری و تجهیزات پیشرفته نظامی، نیروهای ایتالیایی نتوانستند به یک پیروزی سریع دست یابند. نیروهای اتیوپی با تیر وکمان و نیزه و تفنگ های قدیمی در مقابل نیروهای فاشیست ایتالیا دست به مقاومت شدیدی زدند.

ارتش فاشیستی ایتالیا پس از چندین ماه و به دشواری توانست مقاومت اتیوپیایی ها را درهم بشکند. در روز 2 مه سال 1936 میلادی، مارشال بادولیو فرمانده ارتش های آفریقای ایتالیا سرانجام وارد آدیس آبابا پایتخت اتیوپی شد.

در روز چهارم می، هایله سلاسی اول از طریق جیبوتی و بیت المقدس به شهر ژنو مقر جامعه ملل وارد شد. در روز 5 می، موسولینی رسما الحاق اتیوپی را به مستعمرات ایتالیا اعلام کرد.

در روز 9 می، ویکتور امانوئل سوم پادشاه ایتالیا لقب امپراتور اتیوپی را یافت و در روز اول ژوئن موسولینی در شهر رم تاسیس "آفریقای شرقی ایتالیا" را اعلام کرد.

ارتش فاشیست ایتالیا در دوران اشغال اتیوپی دست به وحشیانه ترین اعمال نسبت به مردم مظلوم اتیوپی می زند و دهها هزار غیرنظامی به قتل می رسند.

ساکنان اتیوپی پس از شکست نیروهای ایتالیایی از قوای متفقین در جنگ های شمال آفریقا و با آغاز مقاومت در بحبوحه جنگ جهانی دوم، در سال 1941 میلادی بار دیگر استقلال خود را بازیافتند.