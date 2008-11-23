پیروزی پرگل رم در زمین لچه/ توقف لاتزیو و ناپولی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته سیزدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری 7 دیدار همزمان آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال رم با نتیجه 3 بر صفر در زمین لچه به پیروزی دست یافت.

در این مسابقه میرکو ووچینیچ (11)، دوس سانتوز خوآن (38) و فرانچسکو توتی (49) برای رم گلزنی کردند تا این تیم دومین پیروزی متوالی خود در فصل جاری مسابقات سری آ را تجربه کرده و با کسب چهاردهمین امتیاز به رده پانزدهم جدول صعود کند.

همچنین در دیگر دیدار امشب تیم فوتبال ناپولی در حالی که تا دقیقه 90 از کالیاری پیش بود، در واپسین دقایق پیروزی را با تساوی عوض کرد تا از صعود به رده سوم جدول رده بندی سری آ ایتالیا بازماند. در این دیدار مارک هامسیک(9) و ازوکیل لاوازی (85) برای ناپولی و دیه‌گو لوپز(55) و دانیل کونتی (90) برای کالیاری گلزنی کردند.

در ادامه این رقابت‌ها امشب نتایج زیر بدست آمد:

* بولونیا یک - پالرمو صفر

* کیه‌وو صفر - سیه‌نا 2

* لاتزیو یک - جنوآ یک

* رجینا 3 - آتلانتا یک

* سامپدوریا 3 - کاتانیا صفر

در آخرین دیدار از هفته سیزدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا از ساعتی دیگر تیم‌های تورینو و میلان برابر هم صف‌آرایی می کنند.

جدول رده بندی:

1- اینتر 30 امتیاز

2- میلان 26 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- یوونتوس 24 امتیاز

4- ناپولی 24 امتیاز

-------------------

18- رجینا 11 امتیاز

19- بولونیا 9 امتیاز

20- کیه‌وو 6 امتیاز