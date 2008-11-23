تاکید کردهای عراق بر ادامه حمایت از نوری المالکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،"فریاد رواندوزی" سخنگوی فراکسیون ائتلاف کردستان عراق در پارلمان این کشور در بیانیه ای گفت : این فراکسیون همچنان از نوری المالکی نخست وزیر عراق با وجود برخی اختلافات،حمایت می کند.



وی هر گونه تلاش این فراکسیون برای سلب اعتماد از نوری المالکی را تکذیب کرد.



در این بیانیه آمده است : مالکی همچنان مورد تایید ائتلاف کردستان است و اختلافات شورای ریاست جمهوری و نخست وزیری با مسئولان منطقه کردستان عراق، تاثیری بر این حمایت(از مالکی) ندارد.



به سبب درخواست نخست وزیرعراق برای تشکیل شوراهای پشتیبانی(بیداری) در استان کرکوک و همچنین درخواست وی برای تعدیل قانون اساسی با هدف تقویت دولت مرکزی، اختلافاتی میان مالکی و رهبران کردها به وجود آمده است.



در بیانیه سخنگوی فراکسیون پارلمانی ائتلاف کردستان عراق آمده است : خبرهای برخی رسانه ها مبنی بر تصمیم ائتلاف کردستان برای جمع آوری رای با هدف سلب اعتماد از نوری المالکی، هیچ پایه و اساسی ندارد.



خاطر نشان می شود مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق اخیرا با اشاره به شکست تلاشها برای اختلاف افکنی میان کردها و اعراب، از تشکیل پنج کمیته برای بررسی مسائل و مشکلات اساسی میان دولت مرکزی عراق و منطقه کردستان خبر داده بود.



به گفته وی، اولین کمیته تشکیل شده درباره حکومت در عراق، کمیته دیگر درباره ارتش و امنیت، کمیته سوم درباره نفت و امور مالی و دارایی، چهارمین کمیته درباره مناطق مورد اختلاف و کمیته پنجم درباره سیاست خارجی عراق است.