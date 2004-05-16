پاول: بوش همچنان خواستار استقرار صلح و امنيت در منطقه است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي سي ان ان، در حالي كه مجمع جهاني اقتصاد امسال در اردن برگزار مي شود ، امروز در دومين روز برگزاري اين اجلاس " كالين پاول" وزير امور خارجه آمريكا و " مروان معشر" وزير امور خارجه با شركت در يك كنفرانس مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. در اين كنفرانس تغييرات جهان عرب مورد بررسي قرار گرفت . اين نشست ساليانه حول سه محور اصلاحات جهان عرب، سرنوشت عراق و ارتباط اعراب و اسرائيل برگزار شده است.

پاول در مورد وضعيت اقتصادي در جهان عرب اعلام كرد: " تمام كشورهاي جهان عرب در حال حاضر متوجه ضرورت اعمال اصلاحات اقتصادي شده ا ند."

پاول در مورد تخريب خانه هاي بيش از 100 فلسطيني در شهر رفح تصريح كرد كه ما مخالفت خود را با تخريب خانه هاي فلسطينيان در رفح اعلام مي كنيم و معتقديم كه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي بايد طرح خود براي عقب نشيني از نوار غزه را عملي كند.

وي در مورد ميانجيگري آمريكا در مسئله فلسطين گفت: ما تمام تلاش خود را براي به سرانجام رساندن مسئله فلسطين انجام مي دهيم ولي متاسفانه " ياسر عرفات" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطيني هيچ گونه همكاري در راستاي ر وند صلح انجام نمي دهد و هر روز بيانيه هاي جديدي را در منطقه اي كه تروريستها آزادانه عمل مي كنند منتشر مي كند.

وزير امور خارجه آمريكا در ادامه تاكيد كرد: براي برقراري صلح در جهان ما نيازمند جلوگيري از كشتار بيگناهان در جهان هستيم.

وي در مورد وضعيت امنيتي عراق و موقعيت نيروهاي ائتلاف پس از 30 ژوئن گفت: نيروهاي ما با هدف برقراري ثبات و امنيت در عراق حضور دارند و بي شك در زمان تعيين شده قدرت در عراق به نمايندگان اين كشور واگذار خواهد شد و پس واگذاري قدرت به عراقيها در تاريخ 30 ژوئن نيز ماموريت اين نيرو به پايان نخواهد رسيد و در صورت ضرورت در اين كشور باقي مي مانند و در كنار مقامات عراقي امنيت اين كشور را تامين مي كنند.

پاول در پايان به نقل از جرج بوش گفت: رئيس جمهوري آمريكا نيز خواستار استقرار صلح و امنيت در خاورميانه است و همواره بر اين مسئله تاكيد مي كند.