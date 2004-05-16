به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي سي ان ان، در حالي كه مجمع جهاني اقتصاد امسال در اردن برگزار مي شود ، امروز در دومين روز برگزاري اين اجلاس " كالين پاول" وزير امور خارجه آمريكا و " مروان معشر" وزير امور خارجه با شركت در يك كنفرانس مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. در اين كنفرانس تغييرات جهان عرب مورد بررسي قرار گرفت . اين نشست ساليانه حول سه محور اصلاحات جهان عرب، سرنوشت عراق و ارتباط اعراب و اسرائيل برگزار شده است.
پاول در مورد وضعيت اقتصادي در جهان عرب اعلام كرد: " تمام كشورهاي جهان عرب در حال حاضر متوجه ضرورت اعمال اصلاحات اقتصادي شده ا ند."
پاول در مورد تخريب خانه هاي بيش از 100 فلسطيني در شهر رفح تصريح كرد كه ما مخالفت خود را با تخريب خانه هاي فلسطينيان در رفح اعلام مي كنيم و معتقديم كه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي بايد طرح خود براي عقب نشيني از نوار غزه را عملي كند.
وي در مورد ميانجيگري آمريكا در مسئله فلسطين گفت: ما تمام تلاش خود را براي به سرانجام رساندن مسئله فلسطين انجام مي دهيم ولي متاسفانه " ياسر عرفات" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطيني هيچ گونه همكاري در راستاي ر وند صلح انجام نمي دهد و هر روز بيانيه هاي جديدي را در منطقه اي كه تروريستها آزادانه عمل مي كنند منتشر مي كند.
وزير امور خارجه آمريكا در ادامه تاكيد كرد: براي برقراري صلح در جهان ما نيازمند جلوگيري از كشتار بيگناهان در جهان هستيم.
وي در مورد وضعيت امنيتي عراق و موقعيت نيروهاي ائتلاف پس از 30 ژوئن گفت: نيروهاي ما با هدف برقراري ثبات و امنيت در عراق حضور دارند و بي شك در زمان تعيين شده قدرت در عراق به نمايندگان اين كشور واگذار خواهد شد و پس واگذاري قدرت به عراقيها در تاريخ 30 ژوئن نيز ماموريت اين نيرو به پايان نخواهد رسيد و در صورت ضرورت در اين كشور باقي مي مانند و در كنار مقامات عراقي امنيت اين كشور را تامين مي كنند.
پاول در پايان به نقل از جرج بوش گفت: رئيس جمهوري آمريكا نيز خواستار استقرار صلح و امنيت در خاورميانه است و همواره بر اين مسئله تاكيد مي كند.
برغم اوضاع بحراني عراق
پاول: بوش همچنان خواستار استقرار صلح و امنيت در منطقه است
" كالين پاول" وزير امور خارجه آمريكا و " مراون معشر" وزير امور خارجه اردن در كنفرانسي مطبوعاتي شركت كردند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي سي ان ان، در حالي كه مجمع جهاني اقتصاد امسال در اردن برگزار مي شود ، امروز در دومين روز برگزاري اين اجلاس " كالين پاول" وزير امور خارجه آمريكا و " مروان معشر" وزير امور خارجه با شركت در يك كنفرانس مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. در اين كنفرانس تغييرات جهان عرب مورد بررسي قرار گرفت . اين نشست ساليانه حول سه محور اصلاحات جهان عرب، سرنوشت عراق و ارتباط اعراب و اسرائيل برگزار شده است.
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