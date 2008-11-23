تظاهرات ضدآمریکایی مردم خشمگین پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مردم خشمگین پاکستان روز یکشنبه در شهر مولتان در شرق این کشور با فریادهای مرگ بر آمریکا و به آتش کشیدن آدمک "جرج بوش" رئیس جمهوری آن کشور، حملات موشکی به مناطق شمالی پاکستان را محکوم کردند.

عارف فصیح الله یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات گفت دولت باید تدابیر قاطعی را برای حمایت از حاکمیت کشور اتخاذ کند.

نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به بهانه مقابله با نیروهای طالبان که در آن سوی مرز با پاکستان پناه گرفته اند، از ماه آگوست تاکنون 20 حمله موشکی به شمال غرب پاکستان انجام داده اند که این حملات تلفات غیرنظامی متعددی به جا گذاشته و خشم و نارضایتی مردم پاکستان و تیرگی روابط دو کشور را به دنبال داشته است.