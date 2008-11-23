قول آمریکا برای در نظرگرفتن نگرانی های روسیه درباره سپرموشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار روز شنبه با وی در حاشیه نشست اپک (سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه) قول داده است نگرانی های مسکو درباره سپر دفاع موشکی را مدنظر قرار دهد.

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه افزود: مسکو منتظر پاسخ واشنگتن به نگرانی های کرملین درباره استقرار سپر دفاع موشکی است.

لاوروف درباره مذاکرات خود با رایس درباره دزدان دریایی نیز اظهار داشت : رایس و من هر دو درباره مقابله با دزدان دریایی چه در دریا و چه در خشکی و با همکاری دولت قانونی سومالی در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد نظر واحدی داریم.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.