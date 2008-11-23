بازداشت 32 مظنون و کشف150 بمب در بغداد/زخمی شدن 21 عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، یک منبع در پلیس ناصریه واقع در استان ذی قار از خنثی شدن یک بمب که افراد ناشناس در داخل یک کتاب برای ترور یکی از کارمندان دولتی جاسازی کرده بودند، خبر داد.



خبر دیگر اینکه، سخنگوی فرماندهی عملیات امنیتی بغداد امروز گفت : نیروهای امنیتی عراق در 24ساعت گذشته، 32 فرد مظنون را دستگیر و 150 بمب را در مناطق مختلف بغداد خنثی کردند.



انفجار بمب در مسیر عبور گشتی نیروهای ارتش عراق در جنوب موصل نیز سبب زخمی شدن یک نظامی و شش شهرند عراقی شد.



یک منبع در پلیس عراق نیز از زخمی شدن هفت غیر نظامی بر اثر انفجار بمب در منطقه الکراده بغداد خبر داد.



در تقاطع باب المعظم به سمت خیابان فلسطین واقع در شمال بغداد نیز سه غیرنظامی بر اثر انفجار بمبی که در یک خودرو جاسازی شده بود، زخمی شدند.



نیروهای چند ملیتی نیز امروز در بیانیه ای از بازداشت هشت فرد مظنون در جریان دو عملیات جداگانه در پایتخت عراق خبر دادند.



در منطقه یرموک در غرب بغداد و منطقه اعظمیه در شمال این شهر،چهار غیرنظامی بر اثر انفجار بمب زخمی شدند.



پلیس کرکوک نیز از بازداشت 11 فرد مظنون و تحت پیگرد در عملیات نیروهای عراقی خبر داد.



در مناطق مختلف بصره واقع در جنوب عراق نیز 9 فرد تحت پیگرد به سبب دست داشتن در اقدامات تروریستی و جنایی در عملیات نیروهای پلیس عراق بازداشت شدند.

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