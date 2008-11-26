تولید سیستم مسدود کننده موبایل در کشور

حمیدرضا میر آفتاب مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر به گسترش استفاده از موبایل در کشور اشاره کرد و گفت: طبق آمار بیش از 40 میلیون سیم کارت توزیع شده است که علاوه بر تسهیل ارتباطات، کاربردهای فراوانی در جامعه پیدا کرده است.

وی افزود: علی رغم گسترش و کاربریهای فراوان موبایل در بعضی اماکن مانند مراکز بهداشتی، اتاقهای عمل، سالنهای کنفرانس و حتی سالنهای امتحانات مشکلاتی را به وجود آورده است و باعث سلب آرامش و اختلال در سیستمها شده است.

میر آفتاب ادامه داد: لذا توانستیم در 10 مدل مسدود کننده تلفن همراه را طراحی و تولید کنیم.

به گفته مجری طرح، این سیستم قادر است علاوه بر مسدود کردن باند گوشیهای موبایل برخی از کاربردهای موبایل مانند بلوتوث را نیز مسدود می کند.

میر آفتاب با بیان اینکه فرکانس اصلی ایران دارای دو باند اصلی است، اظهار داشت: سیستمهای مسدود کننده موبایل می تواند باندهای 900 و 1800 را مسدود کند. به عبارت دیگر خدمات این سیستمها کلیه گوشیهای تلفن همراه فعلی را شامل می شود.

وی با تاکید بر اینکه سیستمهای مسدود کننده برای مشترکان تلفن همراه تاثیر سویی ندارد، خاطر نشان کرد: این سیستمها همچنین در عملکرد سایر سیستمها و تجهیزات مخابراتی خللی ایجاد نمی کند.