تماشاگران "گرگ و میش" را انتخاب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد کاترین هاردویک کارگردان این فیلم نیز توانست رکورد بهترین فروش افتتاحیه فیلمی از یک فیلمساز زن را از آن خود کند که تا پیش از این با 1/41 میلیون دلار در از آن "برخورد شدید" 1998 ساخته میمی لدر بود.





"گرگ و میش" پرفروشترین فیلم بازار آمریکای شمالی شد

"گرگ و میش" که بر مبنای مجموعه‌ای پرفروش به همین نام نوشته استفانی مایرز ساخته شده، داستان دوستی یک دختر نوجوان با خون‌آشامی فناناپذیر است که مورد تهدید یک گروه خون‌آشام دیگر قرار می‌گیرد.

کریستن استیوارت و رابرت پاتینسن در "گرگ و میش" بازی می‌کنند که با بودجه‌ای 37 میلیون دلاری ساخته شده است. استودیو سامیت تهیه‌کننده این پروژه خون‌آشامی اعلام کرد به زودی تولید قسمت دوم فیلم را با عنوان "ماه نو" آغاز می‌کند.

استیوارت و پاتینسن نقش‌های خود را در فیلم جدید تکرار می‌کنند، اما هنوز حضور دوباره هاردویک به عنوان کارگردان این پروژه قطعی نیست. او سازنده فیلم‌های "سیزده"، "اربابان داگ‌تاون" و "داستان میلاد مسیح" است.

انیمیشن سه‌بعدی "بولت" تولید استودیو دیسنی به عنوان دیگر فیلمی که از این هفته به طور گسترده اکران شده، در 3651 سینما 27 میلیون دلار به دست آورد و در رده سوم جدول قرار گرفت.

این فیلم با صدای جان تراولتا در نقش شخصیت اصلی و میلی سایرس درباره سگی به نام "بولت" است که در یک نمایش موفق تلویزیونی نقش یک ابرقهرمان را بازی می‌کند. یک اتفاق باعث سرگردانی او در خیابان‌های نیویورک سیتی می‌شود و اینجاست که بولت باید روی توانایی‌های واقعی خود همین طور کمک دوستان جدیدش حساب کند.

"مایه آرامش" فیلم جدید جیمز باند که هفته پیش رده نخست جدول را داشت، این هفته 59 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 4/27 میلیون دلار فروش در 3458 سینما ضمن اینکه در رده دوم جدول قرار گرفت، مجموع فروش خود را در بازار آمریکای شمالی به 5/109 میلیون دلار رساند.

فیلم انیمیشن "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" با صدای بن استیلر و کریس راک در سومین هفته اکران در 4007 سینما 16 میلیون دلار به دست آورد و فیلم چهارم شد. مجموع فروش این پروژه 150 میلیون دلاری رقمی در حدود 5/137 میلیون دلار شده است.

فیلم کمدی "سرمشق" به کارگردانی دیوید وین در 2733 سینما 2/7 میلیون دلار فروخت و در رده پنجم قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم پس از سه هفته 48 میلیون دلار شده است.

"بچه عوضی" کلینت ایستوود با بازی آنجلینا جولی با 6/2 میلیون دلار فروش در 1739 سینما رتبه ششم را از آن خود کرد. فیلم جدید ایستوود که با بودجه‌ای در حدود 55 میلیون دلار ساخته شده، در پنج هفته 6/31 میلیون دلار فروش داشته است.

"موزیکال دبیرستانی 3: سال آخر" کنی اورتگا پس از پنج هفته فروش خود را به 8/86 میلیون دلار رساند. این فیلم در تعطیلات آخر هفته در 2361 سینما دو میلیون دلار فروخت و فیلم هفتم شد.

"پسری با پیژامه راه‌راه" به کارگردانی مارک هرمن فیلمساز بریتانیایی تنها در 406 سینما 7/1 میلیون دلار فروخت و در رده نهم قرار گرفت. این فیلم بر مبنای کتاب پرفروش جان بوین ساخته شده و درباره ارتباط دو پسر است که در زندگی مسیری متفاوت را طی می‌کنند.

"زندگی مخفی زنبورها" به کارگردانی جینا پرینس ـ بیتوود نیز در ششمین هفته نمایش 2/1 میلیون دلار فروش داشت و فیلم دهم شد. این فیلم تاکنون 6/35 میلیون دلار فروخته است.