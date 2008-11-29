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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۳

سینایی در گفتگو با مهر:

تولید "دو روی سکه" منوط به دیدار با مسئولان فارابی است

تولید "دو روی سکه" منوط به دیدار با مسئولان فارابی است

خسرو سینایی تولید پروژه سینمایی "دو روی سکه" را منوط به نتیجه دیدار خود با مسئولان بنیاد سینمایی فارابی دانست.

این فیلمساز درباره تازه‌ترین پروژه خود به خبرنگار مهر گفت: "دو روی سکه" با نام قبلی "صورتگران عصر خون" فیلمنامه‌ای بود که 10 سال قبل نوشته بودم و از سوی مدیریت قبلی فارابی موضوع آن مورد توجه قرار گرفت و قرار شد پس از بازنویسی تولید آن را آغاز کنم.

وی ادامه داد: فیلمنامه موضوعی تاریخی دارد و با توجه به نوع کار باید هزینه زیادی برای تولید آن صرف شود. به نظر می‌رسد همین هزینه‌بر بودن موجب شده تولید آن عقب بیفتد. از آنجا که پیشنهاد تولید این فیلم از سوی خود مسئولان فارابی مطرح شده بود، درخواست دیدار با مدیران بنیاد را داده‌ام تا در این دیدار تکلیف نهایی فیلم روشن شود.

سینایی چند روز قبل درخواست دیدار خود را با مسئولان بنیاد سینمایی فارابی مطرح کرده و در حال حاضر منتظر دیدار با آنان است. این کارگردان در حالی که "دو روی سکه" را آماده تولید دارد، روی فیلمنامه دیگری هم کار کرده که فعلاً‌ ترجیح می‌دهد در مورد موضوع آن صحبت نکند.

کد مطلب 788766

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