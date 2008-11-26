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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۵

وکیلیان در گفتگو با مهر:

حجم پرونده های قضائی با نرخ رشد تورم نسبت مستقیم دارد

حجم پرونده های قضائی با نرخ رشد تورم نسبت مستقیم دارد

مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ، شکل گیری اغلب اختلافات و شکایات را ناشی از تورم ، رکود و بی ثباتی مسائل اقتصادی دانست و نتیجه گیری کرد:حجم پرونده های قضائی با نرخ رشد تورم نسبت مستقیم دارد.

دکتر محمد رضا وکیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر منبع و منشاء افزایش ورودی پرونده ها در محاکم قضائی را خارج از تشکیلات قضائی می داند و افزود : از دیدگاه قضائی ، افزایش ورودی پرونده ها عوامل متعددی دارد که باید گفت دلیل اصلی شکل گیری اغلب اختلافات و شکایات ناشی از تورم ، رکود و بی ثباتی مسائل اقتصادی است.

پیش از این آیت الله هاشمی شاهرودی، آمار ورودی پرونده ها را  8 میلیون فقره در سال عنوان کرده بود.

تعداد پرونده های قضایی در حالی به 8 میلیون فقره رسیده است که صدور بخشنامه و دستورالعمل های متعدد هم نتوانسته مانع روند رو به رشد ورودی پرونده ها متوقف نشده است.

مسئولان دستگاه قضائی دلیل افزایش اختلافات و شکایت ها را خارج از تشکیلات قضائی می دانند و از تمامی دستگاهها خواسته اند ، تا در روند کاهش ورودی پرونده ها دستگاه قضائی را یاری کنند.

به گفته مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بنا بوده در این راستا در نشست هم اندیشی " تحقق بهداشت قضائی و پیشگیری از وقوع جرم "  عوامل پیشگیری از وقوع جرم جهت متوقف نمودن روند افزایشی پرونده های قضائی در کارگروههایی مورد بررسی و نتایج آن در اختیار مسئولان نظام قرار گیرد.

دکتر محمد رضا وکیلیان معتقد است ، علل و عوامل بروز اختلافات و شکایات باید کنترل گردد تا جامعه به سمت و سوی تعادل پیش رود و از تراکم پرونده ها جلوگیری شود.

مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور همچنین از برگزاری همایشی با حضور مسئولان نظام جهت ارتقای بحث بهداشت قضائی خبر داد و افزود:  بنا داریم در ماههای آینده همایشی با حضور مسئولان قوای سه گانه جهت تحقق بحث بهداشت قضائی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار کنیم.

روز گذشته دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران گفته بود: به طور متوسط در دنیا از هر 100 هزار نفر 140 نفر زندانی هستند در حالی که در کشور ما این تعداد به حدود 200 نفر می رسد و این امر متناسب با شان نظام نیست.

کد مطلب 788829

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