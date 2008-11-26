حجم پرونده های قضائی با نرخ رشد تورم نسبت مستقیم دارد

دکتر محمد رضا وکیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر منبع و منشاء افزایش ورودی پرونده ها در محاکم قضائی را خارج از تشکیلات قضائی می داند و افزود : از دیدگاه قضائی ، افزایش ورودی پرونده ها عوامل متعددی دارد که باید گفت دلیل اصلی شکل گیری اغلب اختلافات و شکایات ناشی از تورم ، رکود و بی ثباتی مسائل اقتصادی است.

پیش از این آیت الله هاشمی شاهرودی، آمار ورودی پرونده ها را 8 میلیون فقره در سال عنوان کرده بود.

تعداد پرونده های قضایی در حالی به 8 میلیون فقره رسیده است که صدور بخشنامه و دستورالعمل های متعدد هم نتوانسته مانع روند رو به رشد ورودی پرونده ها متوقف نشده است.

مسئولان دستگاه قضائی دلیل افزایش اختلافات و شکایت ها را خارج از تشکیلات قضائی می دانند و از تمامی دستگاهها خواسته اند ، تا در روند کاهش ورودی پرونده ها دستگاه قضائی را یاری کنند.

به گفته مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بنا بوده در این راستا در نشست هم اندیشی " تحقق بهداشت قضائی و پیشگیری از وقوع جرم " عوامل پیشگیری از وقوع جرم جهت متوقف نمودن روند افزایشی پرونده های قضائی در کارگروههایی مورد بررسی و نتایج آن در اختیار مسئولان نظام قرار گیرد.

دکتر محمد رضا وکیلیان معتقد است ، علل و عوامل بروز اختلافات و شکایات باید کنترل گردد تا جامعه به سمت و سوی تعادل پیش رود و از تراکم پرونده ها جلوگیری شود.

مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور همچنین از برگزاری همایشی با حضور مسئولان نظام جهت ارتقای بحث بهداشت قضائی خبر داد و افزود: بنا داریم در ماههای آینده همایشی با حضور مسئولان قوای سه گانه جهت تحقق بحث بهداشت قضائی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار کنیم.

روز گذشته دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران گفته بود: به طور متوسط در دنیا از هر 100 هزار نفر 140 نفر زندانی هستند در حالی که در کشور ما این تعداد به حدود 200 نفر می رسد و این امر متناسب با شان نظام نیست.