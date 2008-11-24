طرح هادی 85 درصد روستاهای علی آباد کتول تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی جندقی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید فرماندار از این نهاد افزود: طرح هادی بقیه روستاها نیز تا پایان سال 88 تهیه می شود.

وی اظهار داشت: در سال جاری برای 650 واحد مسکن روستایی این شهرستان سند مالکیت صادر شد و طرح هادی 10 روستای منطقه نیز در حال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری باید یکهزار و 350 جلد سند روستایی در این شهرستان صادر و ارائه شود.

به گفته جندقی، برای تامین مسکن اقشار آسیب پذیر طرح 44 واحدی فردوس فاضل آباد در دست ساخت است که تاکنون 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علی دنکوب فرماندارعلی آباد کتول نیز دراین بازدید از زحمات مجموعه مدیریت بنیاد مسکن شهرستان و استان قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجام شده در سالهای اخیر در روستاها باعث جلوگیری از مهاجرت و افزایش امید به زندگی شده است.

وی، خواستار برنامه ریزی برای رفع مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی، صدور سند مالکیت روستایی در روستاهای دارای املاک اوقافی د.

شهرستان 130 هزار نفری علی آباد کتول دو شهر، دو بخش، چهار دهستان و 73 روستا دارد.