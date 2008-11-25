به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه نانو فناوری پزشکی به همت مؤسسه علمی تحقیقاتی "محور نانوکاوان نباء" با همکاری کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در دو بخش 1 و 2 در طی دو روز از ساعت 13 الی 16 برگزار می‌شود.

کارگاه شماره 1 به موضوعاتی چون کلیات نانو فناوری پزشکی، پیشگیری از بیماریها به کمک فناوری‌نانو، تشخیص مبتنی بر فناوری نانو و ایمپلنت ها (کاشتنی ها) و کارگاه شماره 2 به موضوع تشخیص و درمان بیماریها، مهندسی بافت و دندان پزشکی اختصاص خواهد یافت.

دکتر سلیمانی استاد دانشگاه تربیت مدرس و دبیر کمیته نانو فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر رستمی مدرس واحد درسی "نانوفناوری زیست پزشکی"، دکتر کیهان ور دانشجوی دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی، دکتر رزازان دانشجوی دکتری تخصصی نانو فناوری پزشکی و ملیحه شهیدی دانشجوی پزشکی از مدرسین حاضر در این دو کارگاه هستند.

علاقه مندان برای ثبت نام می توانند به خیابان پورسینا، درب شمالی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختمان شماره یک دانشکده پزشکی، طبقه همکف، اتاق 107 مراجعه و یا با شماره تلفن 66468316 تماس حاصل کنند.