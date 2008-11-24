1600طرح صنعتی تا پایان سال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، علی اکبر محرابیان امروز در آیین بهره برداری از سه پروژه بزرگ فولادی توسط رئیس جمهور در اهواز اظهار داشت: به مناسب سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1600 طرح صنعت و معدن با اعتبار 20 هزار میلیارد ریال در کشور به بهره برداری می رسد.

وی افزود: 450 طرح از این طرح ها توسط شرکت های تابع وزارت صنایع و معادن و مابقی آنها توسط بخش خصوصی ساخته شده است.

محرابیان به ساخت دو کارخانه تولید میله گرد در کشور کویت توسط ایران اشاره کرد و گفت: با مشارکت کشور کویت دو کارخانه تولید میله گرد یکی به ظرفیت تولید 300 تن و دیگری به ظرفیت تولید یک میلیون تن هم اکنون در مرحله اجرا هستند.

وی به تشکیل کنسرسیومی از شرکت های ایرانی برای ساخت کارخانجات تولید فولاد در سراسر کشور اشاره و تصریح کرد: قرار است این کنسرسیوم اقدام به ساخت کارخانجات فولاد در سراسر کشور برای تولید 10 میلیون تن در سال کند که این کار علاوه بر افزایش در آمد ملی، باعث ایجاد اشتغال در شهرهای محل احداث آنها خواهد شد.

وزیر صنایع و معادن ادامه داد: این طرح یکی از اهداف جدی این وزارتخانه است که هم اکنون به صورت جدی در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: هم اکنون تولید فولاد کشور سالانه پنج میلیون تن است که با راه اندازی این طرحها به 15 میلیون تن در سال خواهد رسید.

دکتر احمدی نژاد که صبح امروز برای افتتاح چند طرح صنعتی به این استان سفر کرده بود، پس از بازدید و افتتاح کارخانه تولید آهن اسفنجی ، فرمان بهره برداری از سه طرح صنعتی دیگر با عناوین طرح جامع آبرسانی با هدف تامین آب تصفیه شده، کارخانه اکسیژن و تصفیه خانه پساب صنعتی در استان خوزستان را صادر کرد.