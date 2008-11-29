رزاق‌کریمی درباره تولید این مجموعه مستند به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر سه قسمت از این مستند 10 قسمتی ضبط شده و هفت قسمت دیگر ماههای آتی مقابل دوربین می‌رود. رهبر قنبری کار خود را در این مجموعه به پایان رسانده و همایون امامی، فرخ سیدی و فرهاد ورهرام هم در آن حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه مستند "غذاهای آئینی" در استان‌های مختلف تولید می‌شود گفت: یزد، آذربایجان شرقی و اردبیل استان‌هایی هستند که این مستند در آنجا ضبط شده و از دیگر استان‌هایی که تصویربرداری در آن قطعی است می‌توان به خراسان، کردستان، کرمان، گیلان، لرستان و خوزستان اشاره کرد.

"غذاهای آئینی" به آئین پخت غذا با نیت‌های خاص می‌پردازد و از زمان جمع‌آوری وسایل برای پخت غذاها تا طبخ و پخش آن را بررسی می‌کند. این غذاها می‌تواند در آئین‌های مذهبی یا ملی مورد استفاده قرار بگیرد. این مجموعه مستند برای پخش از شبکه چهار تهیه می‌شود و تولید آن تا پایان سال به اتمام می‌رسد.