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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۱

رزاق‌کریمی مستند "غذاهای آئینی" را تولید می‌کند

رزاق‌کریمی مستند "غذاهای آئینی" را تولید می‌کند

مجموعه مستند 10 قسمتی "غذاهای آئینی" به تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی برای پخش از شبکه چهار آماده می‌شود.

رزاق‌کریمی درباره تولید این مجموعه مستند به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر سه قسمت از این مستند 10 قسمتی ضبط شده و هفت قسمت دیگر ماههای آتی مقابل دوربین می‌رود. رهبر قنبری کار خود را در این مجموعه به پایان رسانده و همایون امامی، فرخ سیدی و فرهاد ورهرام هم در آن حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه مستند "غذاهای آئینی" در استان‌های مختلف تولید می‌شود گفت: یزد، آذربایجان شرقی و اردبیل استان‌هایی هستند که این مستند در آنجا ضبط شده و از دیگر استان‌هایی که تصویربرداری در آن قطعی است می‌توان به خراسان، کردستان، کرمان، گیلان، لرستان و خوزستان اشاره کرد.

"غذاهای آئینی" به آئین پخت غذا با نیت‌های خاص می‌پردازد و از زمان جمع‌آوری وسایل برای پخت غذاها تا طبخ و پخش آن را بررسی می‌کند. این غذاها می‌تواند در آئین‌های مذهبی یا ملی مورد استفاده قرار بگیرد. این مجموعه مستند برای پخش از شبکه چهار تهیه می‌شود و تولید آن تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

کد مطلب 788958

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