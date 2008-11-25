اتصال 160 هزار مشترک همراه اول به GPRS / امکان پرداخت قبوض با موبایل

سید حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: همراه اول تاکنون سعی کرده پوشش کاملی را در سطح کشور ایجاد کند به طوری که بیش از 116 شهر کشور تحت پوشش شبکه سیار قرار دارند.

وی گام بعدی این شرکت را ایجاد تنوع سرویس برای مشترکان ذکر کرد و افزود: از یک ماه گذشته سرویس GPRS را فراهم کردیم که به زودی MMS را نیز در اختیار مشترکان همراه اول قرار خواهیم داد.

رضوی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش سرعت سرویسها اظهار داشت: در حال حاضر ارائه سرویس موبایل Payment را در دستور کار قرار دادیم.

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار در این باره توضیح داد: در حال حاضر دستگاههای ATM در شعب بانکها نصب شده است و مشتریان نیازهای خود را از طریق این سیستمها در مواقعی که بانکها تعطیل هستند برطرف می کنند.

وی افزود: در پروژه موبایل Payment گوشیهای موبایل همانند ترمینالهای ATM عمل می کنند و قادرند کلیه پرداختها اعم از پرداخت قبوض مختلف آب، برق، تلفن و انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر را از طریق گوشیهای موبایل انجام دهند.

رضوی با بیان اینکه اجرای این روش می تواند از سفرهای درون شهری جلوگیری کند خاطرنشان کرد: با ارتقای این شبکه فرد قادر خواهد بود علاوه بر رفع نیازهای بانکی بتواند از خدماتی مانند تهیه بلیط، اطلاعات وب سایتها و ... استفاده کند.

سرویس MMS

رضوی از راه اندازی سرویس MMS ظرف یک ماه آینده خبر داد و به مهر گفت: از طریق سرویس MMS امکان ارسال متن و تصویر فراهم می شود که تا ظرف یک ماه آینده مشترکان تلفن همراه می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه همراه اول توانسته خانواده 28 میلیون نفری را ایجاد کند ابراز امیدواری کرد که از طریق موبایل نقل و انتقال اطلاعات برای مشترکان تسهیل شود.

معاون فنی و مهندسی همراه اول در خصوص مسئولیتهای زیرساخت مخابراتی گفت: در حال حاضر متناسب با نیازهای مشترکان از Genration های 2 تا 2.75 استفاده می شود که در صورت نیازهای بیشتر از تکنولوژیهای 3G استفاده می شود.

رضوی در خصوص اینکه آیا 3G آخرین تکنولوژی مخابراتی روز دنیا است یا خیر، اظهار داشت: ما با توجه به کاربردهای کاربران از تکنولوژیهای مورد نیاز استفاده می کنیم.

سرویس GPRS

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ایران در ادامه به مهر گفت: در حال حاضر 160 هزار نفر از مشترکان تلفن همراه اول از سرویس GPRS استفاده می کنند.

رضوی در این باره توضیح داد: در حال حاضر این سیستم در مرحله گذر و تست است و در تهران آغاز به کار کرده است.

وی ادامه داد: با پذیرش مشترکان تستهای اولیه آغاز شده و تنظیمات لازم در حال انجام است.

رضوی خاطر نشان کرد: به زودی این سرویس در مراکز استانها و در مدت کوتاهی در کل کشور اجرایی خواهد شد.