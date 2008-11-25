تسهیلات جدید دانشگاه آزاد برای ورود دانشجویان ممتاز به تحصیلات تکمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان ممتاز واحدها و مراکز دانشگاه آزاد می توانند برای نخستین بار همزمان با ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد درخواست بهره مندی از ورود به مقطع بالاتر تحصیلی بدون آزمون را نیز ارسال کنند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی پیش از این ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه را 26 آذر ماه سال جاری اعلام کرده بود.

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org انجام خواهد شد.

این آزمون در اردیبهشت سال 88 برگزار و نتایج آن در شهریور ماه اعلام خواهد شد.