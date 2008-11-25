  1. استانها
  2. سمنان
۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

43 اکیپ راهداری در گردنه های برفگیر سمنان مستقر شدند

43 اکیپ راهداری در گردنه های برفگیر سمنان مستقر شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری سمنان از استقرار 43اکیپ راهداری برای اجرای طرح زمستانی برف روبی و حفاظت از جاده های استان در گردنه های برفگیر استان سمنان خبر داد.

رجب قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود اظهار داشت: اکیپ های اعزامی شامل 19 اکیپ این اداره کل و 24 اکیپ متعلق به پیمانکاران در سراسر استان است.

وی با بیان اینکه 13 گردنه در محورهای استان سمنان وجود دارد، گفت: گردنه های خوش ییلاق در شاهرود، آهوان، پرور و رشم در سمنان از گردنه های پرتردد استان است.

قربان پور با اشاره به اینکه این اکیپ ها تا 20 فروردین ماه سال آینده در گردنه ها مستقر هستند، گفت: گردنه آهوان در مسیر سمنان - دامغان، بشم در مسیر سمنان - فیروزکوه و خوش ییلاق در مسیر شاهرود - آزاد شهر، رسم رودبار در محور شهمیرزاد - ساری در استان سمنان وجود دارد.

به گفته وی، 186 نفر از پرسنل ادارات راه و ترابری استان سمنان به همراه 240 نفراز پرسنل شرکت های پیمانکاری با 230 دستگاه ماشین آلات برف روب و راهداری در این طرح شرکت دارند.

کد مطلب 789006

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها