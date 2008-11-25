43 اکیپ راهداری در گردنه های برفگیر سمنان مستقر شدند

رجب قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود اظهار داشت: اکیپ های اعزامی شامل 19 اکیپ این اداره کل و 24 اکیپ متعلق به پیمانکاران در سراسر استان است.

وی با بیان اینکه 13 گردنه در محورهای استان سمنان وجود دارد، گفت: گردنه های خوش ییلاق در شاهرود، آهوان، پرور و رشم در سمنان از گردنه های پرتردد استان است .

قربان پور با اشاره به اینکه این اکیپ ها تا 20 فروردین ماه سال آینده در گردنه ها مستقر هستند، گفت: گردنه آهوان در مسیر سمنان - دامغان، بشم در مسیر سمنان - فیروزکوه و خوش ییلاق در مسیر شاهرود - آزاد شهر، رسم رودبار در محور شهمیرزاد - ساری در استان سمنان وجود دارد.