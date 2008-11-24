خبرنگار استانی مهر رتبه برتر جشنواره مطبوعات را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، پانزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری ها یک شنبه شب در تالار وحدت تهران برگزار شد که طی آن نفرات برتر جشنواره مشخص شدند.



در این جشنواره سه هزار و 800 خبرنگار آثار خود را در قالب خبر، گزارش، تیتر، مقاله، گزارش خبری، مصاحبه و.... در دو بخش سراسری و محلی ارائه کرده، که پس از داوری توسط حمید مولانا، سید جلال فیاضی، مهدی فضائلی وعباس سلیمی نمین در سه مرحله نفرات برتر انتخاب شدند.



سید مهدی حسینی خبرنگار نشریات محلی قم و خبرنگار مهر در استان قم نیز در این جشنواره در بخش خبر نشریات محلی توانست رتبه نخست را کسب کند.