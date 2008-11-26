ابداع "فناوری ماهی" برای تولید الکتریسیته از ضعیفترین جریانات آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، محقق مبتکر دانشگاه میشیگان سیستم ماشینی نوینی را ارائه کرده است که همچون یک "ماهی" در بستر اقیانوس عمل کرده و ارتعاشات نهفته در جریانات آبی بسیار ضعیف را به منبع انرژی قابل استفاده و پاکی همچون الکتریسیته تبدیل می کند.

این سیستم جدید VIVACE نام دارد و نخستین دستگاه در نوع خود است که می تواند انرژی کاربردی نهفته در جریانات آبی را از هرنوع جریان آبی با شدت جریانهای متفاوت دریافت کند.

مهمترین نکته متمایزکننده درخصوص این فناوری نوین این است که سیستم یاد شده می تواند با جریان آبی کمتر از 2 مایل بر ساعت نیز عمل کند و این درحالی است که توربینهای مشابه فعلی تنها در جریانهای آبی با حداقل 5 تا 6 مایل بر ساعت عمل می کنند.

بر اساس گزارش اکوفرندز، این سیستم جدید دربرگیرنده یک سری سیلندرهای ویژه است که به حالت عمود بر روی صفحه ویژه ای قرار گرفته و در اثر جریانهای بسیار ضعیف آبی به بالا و پایین رفته و در نتیجه الکتریسیته مورد نیاز تولید می شود.