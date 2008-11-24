حقیقی و سیدصالحی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حقیقی، دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس تهران به دلیل تخلفی که در دیدار تیمش با پیکان قزوین مرتکب شده است، روز شنبه 9/9/87 راس ساعت 16 باید در کمیته انضباطی حضور یابد. سید مهدی سید صالحی، مهاجم تیم پیکان قزوین نیز باید در خصوص تخلفش در دیدار مقابل پرسپولیس روز شنبه 9/9/87 راس ساعت 16 در کمیته انضباطی حضور یافته و توضیحاتی را ارائه دهد.

پس از بررسی کمیته انضباطی در خصوص تخلف عبدالصمد مرفاوی، مربی تیم فوتبال استقلال تهران وی تا اطلاع ثانوی از همراهی تیم خود محروم شد.

همچنین امید طیری، مربی تیم فوتبال استقلال تهران باید در خصوص تخلف خود در دیدار تیمش با فولاد خوزستان روز یکشنبه 10/9/87 ساعت 16:30 در کمیته انضباطی حاضر شده و توضیحاتی را ارائه دهد.

بر همین اساس امیر قلعه نوعی، سرمربی تیم فوتبال استقلال نیز جهت پاره ای از توضیحات روز یکشنبه 10/9/87 ساعت 16:30 باید در کمیته انضباطی حضور پیدا کند.