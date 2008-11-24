اسامی داوران دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه - 5/9/87

* فولاد خوزستان - راه آهن شهرری، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: حسین خانبان و حمید نظری، داور چهارم: مهرداد ذهبی

چهارشنبه - 6/9/87

* پاس همدان - پیکان قزوین، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان

داور: البرز حاجی پور، کمک‌ها: صادق نوری و بهرام نقوی، داور چهارم: جمشید دانشمهر

* پرسپولیس - استقلال اهواز، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: سعید مظفری زاده، کمک‌ها: رضا سخندان و محمد رضا ابوالفضلی، داور چهارم: امیر حسین فتاحی

شنبه - 9/9/87

* پیام مشهد - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

داور: سعادت باغبان، کمک‌ها: رامین عرفانیان و مهدی عالیقدر، داور چهارم: سید حسین زرگر

* برق شیراز - دماش گیلان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: نوید مظفری، کمک‌ها: حسین معتمدی و حجت رضایی تبار، داور چهارم: عبدالحسین ایازی

* ملوان انزلی - ذوب آهن، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی انزلی

داور: رحیم رحیمی مقدم، کمک‌ها: نیکفر نیک نهاد و محمد رضا منصوری، داور چهارم: رسول رهبرفام

* فولاد مبارکه سپاهان - ابومسلم مشهد، ساعت 14:15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و بابک داوری، داور چهارم: محمدکمانی

* سایپا - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: اسماعیل صفیری و داوود رفعتی، داور چهارم: محمد ملکی

یکشنبه - 10/9/87

مس کرمان - صبای قم، ساعت 14، ورزشگاه باهنرکرمان

داور: رحیم مهر پیشه، کمک‌ها: صفدر احمدی و غلام آموزگار، داور چهارم: عباس نام بخش