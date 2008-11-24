  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۳

اسامی داوران دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر اعلام شد

اسامی داوران دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر اعلام شد

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داورانی که در هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور قضاوت خواهند کرد، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه - 5/9/87
* فولاد خوزستان - راه آهن شهرری، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: حسین خانبان و حمید نظری، داور چهارم: مهرداد ذهبی

چهارشنبه - 6/9/87
* پاس همدان - پیکان قزوین، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان
داور: البرز حاجی پور، کمک‌ها: صادق نوری و بهرام نقوی، داور چهارم: جمشید دانشمهر
* پرسپولیس - استقلال اهواز، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: سعید مظفری زاده، کمک‌ها: رضا سخندان و محمد رضا ابوالفضلی، داور چهارم: امیر حسین فتاحی

شنبه - 9/9/87
* پیام مشهد - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: سعادت باغبان، کمک‌ها: رامین عرفانیان و مهدی عالیقدر، داور چهارم: سید حسین زرگر

* برق شیراز - دماش گیلان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: نوید مظفری، کمک‌ها: حسین معتمدی و حجت رضایی تبار، داور چهارم: عبدالحسین ایازی

* ملوان انزلی - ذوب آهن، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی انزلی
داور: رحیم رحیمی مقدم، کمک‌ها: نیکفر نیک نهاد و محمد رضا منصوری، داور چهارم: رسول رهبرفام

* فولاد مبارکه سپاهان - ابومسلم مشهد، ساعت 14:15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: مجید ویشگاهی و بابک داوری، داور چهارم: محمدکمانی

* سایپا - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: اسماعیل صفیری و داوود رفعتی، داور چهارم: محمد ملکی

یکشنبه - 10/9/87
مس کرمان - صبای قم، ساعت 14، ورزشگاه باهنرکرمان
داور: رحیم مهر پیشه، کمک‌ها: صفدر احمدی و غلام آموزگار، داور چهارم: عباس نام بخش

کد مطلب 789154

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها