اسامی داوران دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
سه شنبه - 5/9/87
* فولاد خوزستان - راه آهن شهرری، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: قاسم واحدی، کمکها: حسین خانبان و حمید نظری، داور چهارم: مهرداد ذهبی
چهارشنبه - 6/9/87
* پاس همدان - پیکان قزوین، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان
داور: البرز حاجی پور، کمکها: صادق نوری و بهرام نقوی، داور چهارم: جمشید دانشمهر
* پرسپولیس - استقلال اهواز، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: سعید مظفری زاده، کمکها: رضا سخندان و محمد رضا ابوالفضلی، داور چهارم: امیر حسین فتاحی
شنبه - 9/9/87
* پیام مشهد - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: سعادت باغبان، کمکها: رامین عرفانیان و مهدی عالیقدر، داور چهارم: سید حسین زرگر
* برق شیراز - دماش گیلان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: نوید مظفری، کمکها: حسین معتمدی و حجت رضایی تبار، داور چهارم: عبدالحسین ایازی
* ملوان انزلی - ذوب آهن، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی انزلی
داور: رحیم رحیمی مقدم، کمکها: نیکفر نیک نهاد و محمد رضا منصوری، داور چهارم: رسول رهبرفام
* فولاد مبارکه سپاهان - ابومسلم مشهد، ساعت 14:15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
داور: تورج حق وردی، کمکها: مجید ویشگاهی و بابک داوری، داور چهارم: محمدکمانی
* سایپا - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: هدایت ممبینی، کمکها: اسماعیل صفیری و داوود رفعتی، داور چهارم: محمد ملکی
یکشنبه - 10/9/87
مس کرمان - صبای قم، ساعت 14، ورزشگاه باهنرکرمان
داور: رحیم مهر پیشه، کمکها: صفدر احمدی و غلام آموزگار، داور چهارم: عباس نام بخش
نظر شما