"هتل شناور"؛ ترکیبی هنرمندانه از معماری و فناوریهای نوین

به گزارش خبرگزاری مهر، هتل شناوری که وی طرح خیره کننده آن را ارائه کرده شبیه چرخ و فلک خوابیده ای است که ارتباط آن با زمین تنها به واسطه سه بازوی فلزی بسیار مستحکم است.

شیوه حضور مسافران در این هتل نیز در نوع خود منحصر بفرد است. یکی از سه بازوی یاد شده برای انتقال مسافران و بازدیدکنندگان به صورت متحرک ساخته شده و در مواقع نیاز به سمت بالا حرکت می کند و افراد را در دهانه ورودی هتل قرار می دهد

وی این طرح را به گونه ای ارائه کرده است که درصورت گلکاری در بخشهای مختلف آن در مدت بسیار کوتاهی باغ و باغچه های معلق در هوا ایجاد می شود که این خود می تواند تداعی کننده "باغهای معلق بابل" باشد.

در این هتل که 200 متر عرض خواهد داشت، ساختارهای مختلفی نظیر رستوران، کافی شاپ و باغهای زمستانی ساخته می شود و در آنها به روز ترین سرویسهای رفاهی به مشتریان ارائه می شود.

شیوه حضور مسافران در این هتل نیز در نوع خود منحصر بفرد است. یکی از سه بازوی یاد شده برای انتقال مسافران و بازدیدکنندگان به صورت متحرک ساخته شده و در مواقع نیاز به سمت بالا حرکت می کند و افراد را در دهانه ورودی هتل قرار می دهد.

همچنین امکان ورود مسافران از طریق بالگرد به هتل نیز فراهم شده است و این مهم به واسطه طراحی باند فرود ویژه در عرشه هتل صورت می گیرد.

در ساخت این هتل از ساختارهای تور مانند استفاده خواهد شد که این ابتکار عمل موجب راه یافتن حداکثر پرتوهای نوری به داخل سازه و در نتیجه صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی می شود.

پیش بینی می شود این هتل که با زمین ارتباط بسیار محدودی دارد، هیچگونه خطر زیست محیطی برای آن نداشته باشد.