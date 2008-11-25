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۵ آذر ۱۳۸۷، ۸:۲۸

اختصاصی مهر /

تشکیل کمیسیونهای تخصصی شورای عالی حوزه علمیه قم

تشکیل کمیسیونهای تخصصی شورای عالی حوزه علمیه قم

کمیسیونهای 5 گانه شورای عالی حوزه علمیه قم با حضور کارشناسان و نخبگان تشکیل می شوند.

رابط رسانه ای دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: کمیسیونهای تخصصی آموزش، پژوهش، تهذیب، تبلیغ و مدیریت و برنامه ریزی شورای عالی حوزه علمیه قم با حضور نخبگان و کارشناسان و با هدف  تدوین سیاستهای کلی در موضوعات مختلف حوزوی تشکیل می شود.

حجت الاسلام پور حضرت افزود: هر کدام از این کمیسیون ها 9 نفر عضو داشته که به مرور فعالیت خود را آغاز می کنند.

وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی شورای عالی حوزه تعیین شده و فعالیت خود را آغاز کرده اند. ریاست این کمیسیون را حجت الاسلام موسوی برعهده دارد.

کد مطلب 789189

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