تشکیل کمیسیونهای تخصصی شورای عالی حوزه علمیه قم

رابط رسانه ای دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: کمیسیونهای تخصصی آموزش، پژوهش، تهذیب، تبلیغ و مدیریت و برنامه ریزی شورای عالی حوزه علمیه قم با حضور نخبگان و کارشناسان و با هدف تدوین سیاستهای کلی در موضوعات مختلف حوزوی تشکیل می شود.

حجت الاسلام پور حضرت افزود: هر کدام از این کمیسیون ها 9 نفر عضو داشته که به مرور فعالیت خود را آغاز می کنند.

وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی شورای عالی حوزه تعیین شده و فعالیت خود را آغاز کرده اند. ریاست این کمیسیون را حجت الاسلام موسوی برعهده دارد.