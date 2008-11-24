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۴ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۸

"بابک و دوستان" به کانون فیلم انیمیشن می‌آید

فیلم انیمیشن "بابک و دوستان" ساخته داستین آلیس سه‌شنبه پنجم آذر ساعت 17 در ادامه برنامه‌های کانون فیلم انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد داستین آلیس فیلمساز جوان ایرانی آمریکایی این فیلم را به تهیه‌کنندگی شبنم رضایی ساخته است.

علاقمندان می‌توانند برای تماشای این فیلم انیمیشن به سالن سینما حقیقت مرکز واقع در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15 مراجعه کنند. بعد از نمایش فیلم جلسه بررسی آثار انیمیشن تولید شده ایرانی در خارج از کشور برگزار می‌شود.

بررسی انیمیشن ژاپن و برپایی کارگاه آموزشی با حضور کیارش زندی پیرامون فعالیت‌های نوروز عباسی از دیگر برنامه‌های کانون فیلم انیمیشن این مرکز است.

کد مطلب 789192

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