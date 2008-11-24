تمرین استقلال در غیاب جباری و اکبرپور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان پایتخت عصر امروز آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از دیدار مقابل داماش گیلان در چارچوب مسابقات جام حذفی برگزار کردند.

در ابتدای این جلسه تمرینی که ساعت 15 در ورزشگاه شهید دستگردی آغاز شد، اعضای کادر فنی نشست 10 دقیقه ای را در مورد دیدار فردا برگزار کردند و پس از آن بازیکنان شروع به حرکات نرمشی و کششی کردند. دروازه بانان استقلال هم زیر نظر بابازاده به کار با توپ پرداختند.

بعد از پایان تمرینات، بازیکنان استقلال حدود 20 دقیقه به انجام بازی آقاوسط پرداخته و سپس زیرنظر قلعه نوعی به ارسال توپ از مرکز و سانتراز جناحین پرداختند.

18 بازیکنی که از سوی سرمربی استقلال برای دیدار با داماش گیلان انتخاب شدند، بلافاصله پس از تمرینات راهی هتل المپیک شدند. در تمام طول تمرین، 200 تماشاگری که در ورزشگاه شهید دستگردی حضور داشتند با تشویق قلعه نوعی خواستار پیروزی استقلال در دیدار برابر داماش شدند.