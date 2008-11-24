آماده مشارکت با سایر کشورها در ساخت یادمانهای استکبار ستیزی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقه بین المللی طراحی یادمان شهدای 12 تیرماه 67 (حمله موشکی ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران) عصر امروز با حضور سردار باقرزاده و تعدادی از مسئولان استانی هرمزگان در مجموعه فرهنگی هنری اسوه برگزار شد.



سردار میرفیصل باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در این مراسم ضمن قدردانی از شرکت کنندگان در این مسابقه پیشنهاد کرد این طرح ها به عنوان مخزن جامعی از نوع نگاهی که به این واقعه شده است در بخش نمایشگاهی موزه دفاع مقدس استان هرمزگان گنجانده شود.

وی با اشاره به جان باختن تعدادی از اتباع کشورهای خارجی در این حادثه از حوزه تبلیغات بنیاد حفظ آثار خواست که نمونه ای از این طرح ها را برای سفرای این کشورها ارسال کند تا یاد آنها نیز گرامی داشته شود.

سردار باقرزاده در ادامه افزود: پیشنهادی می کنم که به دلیل تکرار حوادث تلخی که جانهای بسیاری از انسانها را در دنیا از افغانستان تا فلسطین تا آن سوی عالم را گرفته و همچنان جان انسانها را تهدید می کند بنیاد حفظ آثار آمادگی دارد در ساخت سلسله یادمان های استکبار ستیزی با دیگر کشورها مشارکت کند.

وی با یادآوری حادثه قانا، زندان گوانتانامو، ابوقریب و دیگر حوادث مشابه در سایر نقاط دنیا آنها را نمونه ای زشت از حرکت استکبار خواند و خواستار ایجاد یک تشکل فرامرزی در راستای این موضوع با عنوان معماران بدون مرز با هدف آگاهی بخشی به جامعه بشری شد.

پیش از سخنان سردار باقرزاده، مهندس شهاب الدین ارفعی سخنگوی هیات داوران این مسابقه به ارائه گزارشی از روند داوری طرح های ارسالی پرداخت و گفت: بیش از 170 طرح به این مسابقه ارسال شده که هر کدام از این طرح ها حاوی فکر و اندیشه و واجد ارزشهایی هستند که انتخاب طرح برگزیده را بسیار مشکل کرد.

وی با اشاره به نکات مختلف در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح از انتخاب زمینی در محدوده فرودگاه و در ساحل بندر عباس برای اجرای طرح یادمان خبر داد و از تلاش مسئولان استانی و بنیاد حفظ آثار نیز قدردانی کرد.

سخنگوی هیئت داوران به 5 طرح برگزیده اشاره کرد و در عین حال 10 طرح اول شایسته اجرا در سطح بین المللی دانست و استقبال دانشجویان و هنرمندان را از این مسابقه قابل توجه خواند.

در ادامه این مراسم حبیب احمد زاده نویسنده ادبیات دفاع مقدس نیز با بیان خاطراتی از دوران جنگ تحمیلی بر ضرورت احیای حوادث که بر مردم ایران در طول سالهای انقلاب و جنگ گذشته تاکید کرد: عمده ترین اشکال مجموعه های فرهنگی ایران را در آگاهی بخشی جهانی نسبت به ستم هایی که بر مردم ایران گذشته است در روشهای نادرست تبلیغی دانست و گفت: ما روش اغنا را در مقابل افکار عمومی استفاده نمی کنیم و بیشتر از روش تقابل بهره می گیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم ضمن اهدا لوح یادبود و گواهی شرکت در این مسابقه بین المللی به تمام شرکت کنندگان از نفرات برگزیده نیز با اهدا لوح و جوایز نقدی تجلیل شد.

بر اساس این گزارش شهاب میرزائیان با کسب رتبه اول موفق به دریافت تندیس ویژه مسابقه و معادل ریالی مبلغ 4 هزار یورو شد.

نادر اکبرزاده نیز حائز رتبه دوم و شایسته دریافت تندیس ویژه مسابقه و معادل ریالی 2 هزار یورو شد.

فرناز ربان میری ، مصطفی فرزانگان و امیر ایوب کاظمی به طور مشترک حائز رتبه سوم شدند که به آنها نیز تندیس ویژه و معادل ریالی 1000 یورو اعطا شد.

محمد رضا تقی پور ، حسین خاوری، طاهره حسین نژاد و مهدیه کاخکی به طور مشترک با کسب رتبه چهارم شایسته دریافت تندیس ویژه مسابقه و 5 سکه بهار آزادی شدند.

بابک رستمیان نیز نفر پنجم این مسابقه و شایسته دریافت تندیس ویژه و 3 سکه بهار آزادی اعلام .

به گزارش خبرگزاری مهر دوازدهم تیرماه سال 1367 برابر سوم ژوئیه 1988 میلادی هواپیمای مسافربری ایرباس ایران که از بندر عباس عازم دوبی بود بر فراز آبهای خلیج فارس و در نزدیکی جزیره "هنگام" مورد هجوم ناو جنگی "وین سنس" که به آبهای خلیج فارس تجاوز کرده بود قرار گرفت که بر اثر این حمله 290 مسافر و خدمه آن اعم از زن و مرد و کودک با وضع فجیعی به شهادت رسیدند.

پس از سقوط این هواپیما مقامهای آمریکایی برای توجیه این جنایت خود دلایل ضد و نقیضی عنوان کردند و کوشیدند این اقدام خصمانه را یک اشتباه قلمداد کنند اما با توجه به مجهز بودن کشتی جنگی به پیشرفته ترین سیستم های راداری و رایانه و همچنین مشخص بودن نوع هواپیمای در حال پرواز مسلم شد که احتمال اشتباه وجود نداشته و این اقدام کاملا خصمانه بوده است. با این حال مقامهای آمریکایی پس از چندی در توهین آشکار به ملت ایران مدال شجاعت بر گردن ناخدای این ناو انداختند و بدین سان حمایت رسمی خود را از این جنایت اعلام کردند.