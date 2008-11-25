برتری تیمهای مدعی رقابتهای هندبال باشگاههای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در بازی آغازین روز این رقابتها که دوشنبه شب در سالن ورزشی پهلوان حسن رنگرز نوشهر برگزار شد تیم فرآورده های لبنی شیرآرا نوشهر میزبان رقابت ها با نتیجه 31 بر 25 تیم مشهد را شکست داد.

تیم سازمان عمران آمل دیگر نماینده مازندران 29 به 33 نتیجه را به تیم گنبد واگذار کرد. تیم تبریز هم 28 بر 24 از سد تیم کارزون گذشت.

امروز (سه شنبه) در دومین روز برگزاری این رقابت ها در حساس ترین دیدار تیم فرآورده های لبنی شیرآرا نوشهر به مصاف تیم تبریز می رود.

در دیگر دیدارها گنبد با تربیت بدنی برازجان و کازرون با مشهد دیدار می کنند و تیم سازمان عمران آمل در روز دوم با قرعه استراحت مواجه شده است

در رقابتهای زیرگروه هندبال باشگاههای کشور در گروه سی که با شرکت هفت تیم برگزار می شود، در گروه یک تیم های فرآورده های لبنی شیرآرا وشهر، شهرداری تبریز، مشهد و کارزون حضور دارند.

در گروه دوم این رقابتها نیز تیم سازمان عمران آمل با تیمهای گنبد و تربیت بدنی برازجان همگروه است.

این رقابتها که به صورت دوره ای برگزار می شود تا روز پنجشنبه ادامه دارد و در پایان دو تیم برتر به مرحله یک چهارم نهایی زیرگروه هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور صعود می کنند.