صنایع دستی بومی و محلی گلستان ثبت ملی می شود

انوشیروان گرائیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برنامه ریزی و مقدمات شناسایی و پرونده سازی برای معرفی این آثار به شورای ثبت استانی و کشوری آماده شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون سه اثر صنایع دستی و بومی منطقه برای ثبت در فهرست آثار ملی به شورای عالی ثبت کشور ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: "زیورآلات سنتی"، "ابریشم بافی" و " پلاس بافی" سه رشته صنایع دستی بومی و محلی است که برای ثبت در فهرست آثار ملی ایران معرفی شده اند.

به گفته گرائیلی، آثاری در فهرست آثار ملی ایران ثبت می شوند که در منطقه رواج داشته باشد و فعالیت در زمینه آن صورت گیرد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: در این زمینه لازم است تا آثار منسوخ شده و فراموش شده بومی و محلی شناسایی و نسبت به احیای آن برنامه ریزی شود.

وی یادآور شد: مقرر شد از طریق شرکت تعاونی مربوط تقاضای ثبت این سه اثر صنایع دستی به تهران ارسال شود تا برای ثبت آن در فهرست آثار ملی اقدام شود.

وی اضافه کرد: درحال حاضر یک اتحادیه صنایع دستی در سطح استان فعالیت دارد.

94 رشته غیربومی و 40 رشته بومی احیا، در حال فراموشی و منسوخ شده در گلستان شناسایی شده است.

80 هزار نفر از جمعیت استان گلستان در رشته صنایع دستی به فعالیت می پردازند.