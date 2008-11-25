گلستان خانه تکواندو ندارد

رضا کرامت در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: ساخت خانه تکواندو و فضایی مستقل برای آموزش از خواسته های اصلی تمامی ورزشکاران این رشته جذاب و پرطرفدار است.

وی اظهار داشت: ورزشکاران این استان به فضای مستقلی نیاز دارند تا دست اندرکاران این رشته بتوانند بر روی ورزشکاران و قهرمانان این رشته برنامه ریزی کنند.

وی خاطرنشان کرد: وجود فضای مستقل برای تمرین در ساعت و زمانهای متفاوت برای رفع مشکلات موجود در این رشته ورزشی و سرمایه گذاری بر روی قهرمانان این رشته ضروری است.

به گفته کرامت، اکنون وقتی یک ورزشکار به سطح قهرمانی می رسد برای تداوام تمرینات منظم ورزشی در استان با مشکل کمبود فضای تمرین مواجه است و هیچ مانوری نمی توانیم انجام دهیم.

رئیس هیئت تکواندو گلستان بیان داشت: ورزشکاران مستعد و مربیان ممتاز و بین المللی در استان حضور دارند که با مشکل سالن مستقل روبرو هستند.

وی یادآور شد: تکواندوی گلستان همچنین از نظر تاتامی و سیستمهای داوری نیز با کمبود روبرو است و باید از این نظر نیز تامین شود.

کرامت اضافه کرد: در قمست کاتا حدود پنج ورزشکار این استان به تیم ملی دعوت شده اند که یک ورزشکار پیشکسوت به عضویت تیم ملی درآمده است.



به گفته وی از سه هزار ورزشکار بیمه شده، یک هزار و 300 ورزشکار سازمان یافته هستند.