بخش تعاون می تواند بستر ساز توسعه گردشگری هرمزگان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد عباسی شب گذشته در حاشیه مراسم افتتاح مجتمع تعاونی شناورسازی جزیره قشم اظهار داشت: یکی از محورهای مهم گردشگری، ساماندهی مسافرتهای دریایی با بهره گیری از شناورهای مطلوب است که امروز در هرمزگان و در استانی که بیشترین توانایی در توسعه بسترهای گردشگری دریایی را داراست شاهد بهره برداری مجتمع شناور سازی با استفاده از خدمات بخش تعاونی هستیم.

وی گفت: بهترین گونه مشارکت آحاد مردم در توسعه کشور، بکارگیری از ظرفیت های بخش تعاونی کشور است که سابقه های موفقی را نیز به ثبت رسانده است.

وزیر تعاون مجموعه مورد بهره برداری را متناسب با ظرفیت های استان دانست و گفت: در مسیر شتابان توسعه در استانهایی همچون هرمزگان نباید از استعدادها و توانمندیهای بخش خصوصی در کشور غافل بود.

استاندار هرمزگان نیز در این مراسم افزود: از 14 جزیره هرمزگانی تنها در دو جزیره قشم و کیش به صورت جدی بحث گردشگری مطرح است که در این دو جزیره نیز تنها از گوشه ای از ظرفیت ها استفاده می شود.

عبدالعلی صاحب محمدی اظهار داشت: دولت نهم با نگاه عدالت محور خود رنگ محرومیت را از بسیاری از مناطق کشور از جمله جزایر هرمزگان زدود و امروز وضعیت بسیاری از جزایر به واسطه بهره مندی از پروژه های متعدد با گذشته قابل قیاس نیست.

مقام عالی دولت نهم در هرمزگان ادامه داد: وضعیت امروزی حمل مسافر با توجه به بهبود آن در شان مردم کشورمان و اساسا این دیار نیست و امید می رود با اراده ای جدی و با تلاش مجموعه تعاونی شناورسازی جزیره قشم شاهد رشد مطلوب کیفیت در این بخش باشیم.

وی ایمنی و ظرفیت را دو مقوله مهم در جابجایی مسافرین در سفرهای دریایی عنوان کرد و گفت: باید با بستر سازی در این دوبخش که امروز شاهد رخداد مناسبی در این بخش بودیم بتوان گردشگری دریایی را در هرمزگان فعال کرد.

مجتمع شناورسازی " مد کندالو" با سرمایه بخش تعاونی اجرا شده و توانایی تولید سالانه بیش از 75 شناور را داراست.