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۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۹

پایان برداشت خرما از 32 هزار هکتار از نخیلات هرمزگان

پایان برداشت خرما از 32 هزار هکتار از نخیلات هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: با پایان یافتن کار برداشت خرما در32 هزار هکتار از نخیلات هرمزگان، میزان تولید این محصول حدود 137 هزار تن برآورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مجید پاکاری صبح امروز در نشست خبری اظهار داشت: از 32 هزار هکتار اراضی تحت کشت خرما در هرمزگان حدود 40 درصد از انواع درجه یک این محصول و سایر نخیلات استان را سایر گونه های خرما تشکیل می دهند.

وی گفت: خشکسالیهای پیاپی در هرمزگان و سرمای شدید زمستان سال گذشته یکی از عمده دلایل کاهش شدید میزان تولید خرما در هرمزگان شده اشت.

پاکاری ادامه داد: برداشت خرما در گستره هرمزگان از تیرماه با برداشت این محصول در مناطق شرقی استان آغاز و به مدت بیش از چهار ماه تا اواخر آبان ادامه می یابد.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان افزود: بیشترین میزان خرید توافقی خرما مربوط به شهرستانهای میناب، رودان، حاجی آباد و بندرعباس بوده است و هر یک از شهرهای استان هرمزگان نیز به سهم خود میزانی از برداشت این محصول را به خود اختصاص داده اند. 

شاهانی، خنیزی، مرداسنگ، زرد، کریته، زرک، مضافتی، هلیلی، آل مهتری، خاضویی و پیارم از گونه های متعدد این محصول در هرمزگان به شمار می روند. 

کد مطلب 789335

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