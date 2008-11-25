پایان برداشت خرما از 32 هزار هکتار از نخیلات هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مجید پاکاری صبح امروز در نشست خبری اظهار داشت: از 32 هزار هکتار اراضی تحت کشت خرما در هرمزگان حدود 40 درصد از انواع درجه یک این محصول و سایر نخیلات استان را سایر گونه های خرما تشکیل می دهند.

وی گفت: خشکسالیهای پیاپی در هرمزگان و سرمای شدید زمستان سال گذشته یکی از عمده دلایل کاهش شدید میزان تولید خرما در هرمزگان شده اشت.

پاکاری ادامه داد: برداشت خرما در گستره هرمزگان از تیرماه با برداشت این محصول در مناطق شرقی استان آغاز و به مدت بیش از چهار ماه تا اواخر آبان ادامه می یابد.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان افزود: بیشترین میزان خرید توافقی خرما مربوط به شهرستانهای میناب، رودان، حاجی آباد و بندرعباس بوده است و هر یک از شهرهای استان هرمزگان نیز به سهم خود میزانی از برداشت این محصول را به خود اختصاص داده اند.

شاهانی، خنیزی، مرداسنگ، زرد، کریته، زرک، مضافتی، هلیلی، آل مهتری، خاضویی و پیارم از گونه های متعدد این محصول در هرمزگان به شمار می روند.

