آموزش و پرورش مهمترین جایگاه مقابله با تهاجم فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مظفر حاجیان شامگاه گذشته در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اصفهان افزود: در وضعیت کنونی توجه ویژه به مسائل فرهنگی جامعه یکی از ضروریات مهم تلقی و به شمار می رود.

وی داشتن روحیه و تفکر بسیجی را لازمه اصلی مقابله با تهاجم فرهنگی دانست و اظهار داشت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در جهت مبارزه با خرافات و تهاجم فرهنگی از وظایف خطیر مربیان آموزش و پرورش تلقی که موفقیت در این راه منوط به داشتن تفکر بسیجی است.

حاجیان با اشاره به پروژه های عمرانی آموزش و پرورش از اعتبارات تملک دارائیهای شهرستان از روسای نواحی خواست با جدیت پیگیر اجرای این پروژه ها باشند.

فرماندار اصفهان همچنین جلب مشارکتهای مردمی و احیاء قوانین و مواد مسکوت مانده و همچنین تامین منابع مالی شورای آموزش و پرورش را از راهکارهای رسیدن این شورا به اهداف خود در زمینه ارتقاء آموزش و پرورش در شهرستان بیان نمود.

حاجیان در بخش پایانی سخنان خود از راه اندازی سایت شورای آموزش و پرورش خبر داد و خاطر نشان کرد: اقدامات اولیه انجام شده و با راه اندازی رسمی این سایت شهروندان بویژه فرهنگیان می توانند ضمن آشنایی و شناخت کامل از فعالیتهای این شورا، راهکارها و نظرات خود را برای مطلوب تر شدن عملکرد شورا ارائه نمایند.