مرد انگلیسی می خواست سر مارادونا را از تن جدا کند/ او یک متقلب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گل، این مرد انگلیسی چهارشنبه شب پس از بازی تیم ملی آرژانتین - اسکاتلند قصد انجام این کار را داشته است.

مرد مهاجم، "ایان ول ورث" نام دارد و بیرون ورزشگاه "همپدن پارک" انتظار مارادونا را می کشیده است. گفته می شود این مرد 43 ساله قصد داشته انتقام گل "دست خدا" که مارادونا در جام جهانی 1986 با دست وارد دروازه انگلستان کرد را از مربی حال حاضر تیم ملی آرژانتین بگیرد.

" ول ورث " که در میدلزبرو اقامت دارد بر روی آن دیدار شرط بندی کرده بود و پول و همه چیز خود را باخت و همسرش هم او را ترک کرد.

وی پس از دستگیری گفت: شرط‌‌‌ بندی کرده بودم که انگلستان آن بازی را از آرژانتین می برد اما در نهایت 125 هزار پوند باختم.

" ول ورث " اذعان کرد که قصد داشته سر کوچک مارادونا را از تن جدا کند تا از او انتقام گرفته باشد. او مارادونای 48 ساله را یک متقلب خطاب کرد. خبر بازداشت " ول ورث " یک هفته پس از این اتفاق منتشر می شود و وی به پنج سال زندان محکوم شده است. این در حالی است که رسانه‌های انگلیسی هنوز هیچ خبری در این مورد درج نکرده اند.