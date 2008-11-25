به گزارش خبرنگار مهر، "همشهری" در صفحه موسیقی می‌پردازد به گفتگو با محمد موسوی نوازنده نامی نی. مطلبی درباره حضور تلفن همراه در فیلم‌ها در صفحه سینما و آرام گرفتن احمد آقالو در قطعه هنرمندان، آغاز همایش شمس و مولانا، برگزاری دوسالانه ملی نگارگری و اخباری کوتاه از رخشان بنی‌اعتماد، عبدالرضا کاهانی، رضا میرکریمی، مجید مجیدی و بهروز غریب‌پور در صفحه ادب و هنر آمده است.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به درگذشت احمد آقالو، نشست خبری دهمین سالگرد تأسیس شبکه خبر، "به همین سادگی" بهترین فیلم جشنواره رم، تقدیر آیت‌الله ری‌شهری از صدا و سیما و اخبار کوتاه. گفتگو با فرج‌الله سلحشور نویسنده و کارگردان مجموعه "یوسف پیامبر" در صفحه گفتگو و رادیو و تلویزیون و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر کار را تمام می‌کند.

"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با مسعود نظر رهبر ارکستر سمفونیک کودکان و نوجوانان "ارف"، نقدی بر فیلم "آواز گنجشک‌ها"، یادداشتی از چیستا یثربی و اخبار کوتاه. حرف‌های هنرمندان از مرگ احمد آقالو، اختتامیه جشنواره مطبوعات، گپی با راضیه تجار، معرفی داوران جشنواره فیلم پلیس، فراخوان هفتمین دوسالانه ملی نگارگری و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"ایران" در صفحه پایانی می‌پردازد به جلوگیری از نشر کتاب‌های شبه‌عرفانی و شبه‌انقلابی، درگذشت احمد آقالو بازیگر برجسته تئاتر، سینما و تلویزیون، برگزاری دومین جشنواره موسیقی معلولان، نمایش فیلم "کاتین" آندره وایدا در ایتالیا، برگزاری همایش "سینمای ملی، طرحی برای فردا"، دعوت جشنواره تجسمی فجر از مجسمه‌سازان، جشنواره سینمایی رابرت دنیرو در خاورمیانه و اخبار کوتاه.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، پیشنهاد شماره‌های جدید ماهنامه "سینمای پویا" و "سیمیا"، درگذشت احمد آقالو بازیگر برجسته تئاتر، تلویزیون و سینما و گپی با محمدرضا اصلانی، حاشیه‌ای بر پاسخ روابط عمومی ارشاد به اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، معرفی معاون اجرایی خانه سینما، اسکندر طلایی تسالونیکی برای "آن‌جا"، بنی‌اعتماد و کریمی داوران جشنواره فیلم دبی و اخبار کوتاه.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به آتش‌بازی سینمای ایران در جشنواره‌های بین‌المللی، گزارش فروش سینماهای جهان، انتقاد شیخ حسین انصاریان از مجموعه "یوسف پیامبر"، درگذشت نابهنگام تهیه‌کننده جوان، خبر درگذشت احمد آقالو، یادداشت‌هایی در این خصوص و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با جلال ذوالفنون نوازنده سه‌تار و اخبار کوتاه. درگذشت احمد آقالو، جایزه جشنواره تسالونیکی برای فیلم "آن‌جا"، پروژه جدید مایکل داگلاس، "به همین سادگی" بهترین فیلم جشنواره رم، پیشنهاد سامان مقدم برای اکران "صد سال به این سالها"، رخشان بنی‌اعتماد و نیکی کریمی در جشنواره فیلم دبی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به حرف‌های وزیر ارشاد، درگذشت کاتب مجموعه "سلطان و شبان"، انتشار مجموعه فیلم‌های برگزیده جشنواره فیلم جم، تندیس‌های پایداری در موزه فلسطین، پخش مجموعه "کارآگاه علوی 2" از فردا، برگزاری نخستین جشنواره عکس اماکن متبرکه و اخبار کوتاه.

"کارگزاران" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به گزارشی از تبلیغات تلویزیونی، تیزرها و چالش‌ها، بخش پایانی گفتگو با سرپرست امور پژوهشی پژوهشکده فرهنگستان هنر، ساخت سری جدید برنامه "سینما چهار" و اخبار کوتاه. درگذشت احمد آقالو و یادداشت‌هایی در این خصوص، کنسرت شهرام ناظری در خوی، اسکندر طلایی تسالونیکی برای "آن‌جا"، چند یادداشت و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.