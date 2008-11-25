1900 قطعه سکه تاریخی تقلبی در شاهرود کشف شد

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آکاهی شاهرود با دریافت گزارشی مبنی بر اینکه فردی با نام "ح- د" در زمینه خرید و فروش اشیای زیرخاکی و قاچاق فعالیت می‌کند، این سکه‌ها را از منزل وی کشف کردند.

سرهنگ حجت الله واعظی نژاد افزود: در بازرسی از منزل این فرد یک هزار و 905 قطعه سکه تقلبی طلایی رنگ منقوش به خط کوفی با عنوان دوره اسلامی به همراه یک ‌سری اشیای زیرخاکی و یک دستگاه فلزیاب به دست آمد .

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان یاد آور شد: تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.