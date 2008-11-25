۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۷

1900 قطعه سکه تاریخی تقلبی در شاهرود کشف شد

سمنان - خبرگزاری مهر: بیش از یک هزار و 900 قطعه سکه تاریخی تلقبی منقوش به خط کوفی با عنوان سکه دوره اسلامی در شاهرود کشف شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آکاهی شاهرود با دریافت گزارشی مبنی بر اینکه فردی با نام "ح- د" در زمینه خرید و فروش اشیای زیرخاکی و قاچاق فعالیت می‌کند، این سکه‌ها را از منزل وی کشف کردند.

سرهنگ حجت الله واعظی نژاد افزود: در بازرسی از منزل این فرد یک هزار و 905 قطعه سکه تقلبی طلایی رنگ منقوش به خط کوفی با عنوان دوره اسلامی به همراه یک ‌سری اشیای زیرخاکی و یک دستگاه فلزیاب به دست آمد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان یاد آور شد: تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 789381

