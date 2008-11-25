مهمترین سلاح صیانت از عفاف زن حجاب است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، امام جمعه این شهرستان عصر دیروز در همایش حجاب برتر در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، با بیان اینکه حیا و عفت برای بانوان امری ذاتی است، اظهار داشت: این فطرت است که برای زنان شخصیت و کرامت به ارمغان می آورد.

حجت الاسلام ترابی یکی از ویژه گی های جامعه دینی را حیا و عفت دانست و بیان داشت: هرگاه از جامعه حیا رخت بربندد عفت سرکوب شده و جامعه رو به زوال و نابودی فرهنگی خواهد رفت.

وی با تاکید بر اینکه زن در سنگر مستحکم و فولادی حجاب است که می تواند از گوهر ارزشمند عفت خود صیانت کند، یادآور شد: زنان به عنوان طیف وسیعی از جامعه در تغییر و شکل دهی به فرهنگ نقش اساسی دارند و صلاح و فساد اخلاقی جامعه تا حدود زیادی در گروه وضعیت رفتاری و کرداری بانوان است.

امام جمعه شهرستان بروجرد بحث تهاجم فرهنگی به ویژه با هدف قرار دادن بانوان را یکی از حربه های امروز غرب دانست و خاطرنشان کرد: یکی از راههای مورد هدف غرب برای مبارزه با نظام اسلامی ترویج فرهنگ ابتذال و بی بند و باری در جوانان به خصوص زنان است.

وی با تاکید بر اینکه حجاب هیچ گاه مانع رشد و تعالی زن نبوده است، یادآور شد: حیا، عفت، حجاب همواره در ایفای نقش بی بدیل زن در جامعه به او کمک کرده است.

حجت الاسلام ترابی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران به زن کرامت بخشید به طوری که بانوان ولایتمدار، مومن و محجبه در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی همواره حضوری فعال و مشارکتی گسترده داشته اند.