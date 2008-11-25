دو طرح آموزشی در روستاهای لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان عصر دیروز در حاشیه این مراسم گفت: در چهارمین روز از هفته بسیج، مدرسه سه کلاسه روستای دیناروند در زمینی به مساحت یک هزار و 300 متر مربع و با زیربنای 230 متر مربع به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: این مدرسه با اعتباری بالغ بر 760 میلیون ریال با همکاری این نهاد و سازمان آموزش و پرورش لرستان در مدت زمان دو سال به بهره برداری رسیده است.

این مسئول همچنین به افتتاح مدرسه سه کلاسه روستای صاحب الزمان شهرستان خرم آباد اشاره کرد و یادآور شد: عملیات ساخت این مدرسه نیز با زیربنای 230 مترمربع و با صرف اعتباری بالغ بر 760 میلیون ریال به پایان رسیده است.