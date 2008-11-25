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۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۸

در هفته بسیج/

دو طرح آموزشی در روستاهای لرستان افتتاح شد

دو طرح آموزشی در روستاهای لرستان افتتاح شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته بسیج، بهره برداری از دو طرح آموزشی با حضور مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل استان در روستاهای این استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان عصر دیروز در حاشیه این مراسم گفت: در چهارمین روز از هفته بسیج، مدرسه سه کلاسه روستای دیناروند در زمینی به مساحت یک هزار و 300 متر مربع و با زیربنای 230 متر مربع به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: این مدرسه با اعتباری بالغ بر 760 میلیون ریال با همکاری این نهاد و سازمان آموزش و پرورش لرستان در مدت زمان دو سال به بهره برداری رسیده است.

این مسئول همچنین به افتتاح مدرسه سه کلاسه روستای صاحب الزمان شهرستان خرم آباد اشاره کرد و یادآور شد: عملیات ساخت این مدرسه نیز با زیربنای 230 مترمربع و با صرف اعتباری بالغ بر 760 میلیون ریال به پایان رسیده است.

کد مطلب 789384

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