بسیج باید در رفع ناهنجاری های اجتماعی پیش قدم باشد

امام جمعه دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: بسیجیان باید برای ارتقای سطح آگاهی علمی و رزمی خود از بسیجیان دوران دفاع مقدس درس گرفته و از تجربیات ارزشمند آنها استفاده کنند .

وی با بیان اینکه هدف بسیج حفظ ارزشهای انقلاب و اسلام است، گفت: بسیجیان از خود مردم هستند و بسیج از نهادهای مردمی و انقلابی کشور است.

ترابی با اشاره به عضویت هشت هزار بسیجی در این شهرستان، گفت: امروز بسیج در همه عرصه های علمی، سازندگی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی حضور فعال و موثری دارد.

امام جمعه دامغان با اشاره به خدمات بسیج در عرصه های مختلف، گفت: برنامه ریزی برای نسل نوجوان و جوان جامعه ضروری است و باید فرهنگ بسیجی در کشور تقویت شود.

حجت الاسلام سید محمود ترابی تصریح کرد: تداوم و عزت نظام انقلاب اسلامی مدیون تلاش‌های همه جانبه شیرمردان و شیرزنان بسیجی است.