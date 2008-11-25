با روشهای بازسازی بافت دهان می توان از دندانهای خود بیمار بهره گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامعلی غلامی افزود: بیماریهای لثه سبب می شود حتی دندانهای سالم و بدون پوسیدگی به دلیل آسیب دیدگی بافتهای نگهدارنده دندان از دست بروند.

وی با اشاره به اینکه امروزه رسالت اصلی علم پزشکی و از جمله دندانپزشکی حفظ اعضای اصلی بیمار است، یاد آور شد: بازسازی اعضا از جمله بافتهای دهانی و دندان، سبب بازتوانی فرد می شود.

غلامی ادامه داد: در مواقعی هم که بافتهای دهان و دندان کاملا از دست رفته باشد، دانشمندان با تکنیک های مختلف و از مواد گوناگون به کمک روش مهندسی بافت نسبت به استخوان سازی اقدام می کنند.

وی با تاکید بر اینکه متخصصان پریودنتولوژی ایرانی در زمینه های فوق صاحب سبک هستند، تصریح کرد: در کنگره امسال پانل های ویژه ای به همین منظور تشکیل خواهد شد و متخصصان ایرانی با متخصصان خارج از کشور به تبادل اطلاعات خواهند پرداخت.

دبیر علمی هشتمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران عنوان کرد: وقوع بیماریهای لثه و بی دندانی در جوامع مختلف اجتناب ناپذیر است و نکته مهم انتخاب شیوه های مناسب برای رفع مشکل مبتلایان است.

وی گفت: بازسازی توسط ایمپلنت های دندانی که اصطلاحا به GBR معروف است، در کنار مجموعه ای از تکنیک ها، مواد و وسایل و به کمک مهندسی بافت که قادر به بازسازی بافت دهانی باشد، سبب سهولت درعملکرد خوردن و تکلم شده و به تکمیل پروسه زیبایی نیز کمک می کند.