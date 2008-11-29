شهر شکوفه های زیتون گرفتار در چنبره مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، سد معبر در خیابانها، عدم نصب سطلهای زباله به اندازه کافی در سطح شهر، عدم رسیدگی به روکش آسفالت معابر و خیابانها، نداشتن مکانهای مناسب برای گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، نداشتن مکانهای ورزشی مناسب، عدم جایگاه سوخت CNG، هتل، رستوران، فقدان پارک بازی، نداشتن آب شرب سالم و بهداشتی و...از جمله مشکلات این شهراست.

یک شهروند رودباری در خصوص مشکلات این شهر گفت: روز به روز تعداد چاله های سطح خیابانهای اصلی این شهر زیاد و زیادتر می شود و مسئولان شهری در این زمینه توجهی ندارند.

علی احمدی اظهار داشت: دست اندازهای زیاد معابر و خیابانها به رغم نازیبا جلوه دادن سیمای این شهر باعث افزایش استهلاک وسایل نقلیه درون شهری به ویژه تاکسیها می شود.

وی گفت: پایین بودن کیفیت آسفالت خیابانها، سنگ فرش نبودن برخی پیاده روها از دیگر مشکلات این شهر است که باید مسئولین شهری توجهی ویژه داشته باشند.

احمدی سد معبر را از مشکلات و معضلات جدی این شهر دانست و افزود: متاسفانه شهرداری و مسئولان شهری رودبار برای ساماندهی سد معبر این شهر هیچگونه اقدامی نمی کنند.

یک جوانان دانشجوی رودبار هم اظهار داشت: جوانان و نوجوانان رودباری برای سپری کردن اوقات فراغت خود با مشکلات جدی مواجه هستند.

عباس شهبازی خاطرنشان کرد: نبود مکانهای ورزشی مناسب، فقدان پارک، استخر شنا، سالنهای ورزشی سر پوشیده و.. از مشکلات دیگر این شهر است.

برخی از رانندگان رودباری از نبود جایگاه سوخت گاز CNG گلایه و بر ضرورت احداث این جایگاه در این شهر تاکید کردند.

آنها یادآور شدند: رانندگان درون شهری به ویژه تاکسیها برای تامین گاز مورد نیاز خود به شهرهای اطراف رودبار مراجعه کرده که اصلا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

همچنین یک استاد دانشگاه نیز از نبود زیرساختهای لازم برای ماندگاری گردشگران در این منطقه انتقاد کرد و افزود: شهر رودبار به رغم داشتن آب و هوای مناسب و جلوه های منحصر به فرد از حداقل امکانات گردشگری محروم است.

حسین صادقی با اشاره به اینکه متاسفانه رودبار به یک شهر عبوری تبدیل شده است، اظهار داشت: ایجاد هتل، متل، رستوران، مهمانپذیر و اجرای طرحهای گردشگری مناسب می تواند در ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی مردم منطقه به خوبی نقش ایفا کند.

یک شهروند رودباری از آب شرب این شهر ابراز نارضایتی کرده و معتقد است آب این شهر آلوده است و حتی برای استحمام هم مناسب نیست.

محمد فلاحی اشاره کرد: با وجود اینکه چشمه های پرآب فراوانی در حوالی این شهر واقع شده است اما متاسفانه آب آشامیدنی شهروندان رودباری همچنان از رودخانه سفیدرود تامین می شود.

وی همچنین عدم سیستم جمع آوری فاضلاب شهری را از مشکلات مهم این شهر اعلام کرد و افزود: فاضلاب خانگی، بیمارستانی و صنعتی مستقیما وارد رودخانه سفیدرود می شود و آلودگی زیست محیطی فراوانی را به همراه خواهد داشت.

فلاحی ادامه داد: با توجه به اینکه پرترددترین محور مواصلاتی استان گیلان در این شهرستان واقع شده است و روزانه تصادفات دلخراش زیادی در این مسیر اتفاق می افتد بر ضرورت افزایش پایگاه های امدادی و فوریتهای پزشکی منطقه تاکید کرد.

فرماندار شهرستان رودباردر این باره گفت: در ورودی شهر رودبار زمینی برای احداث ایستگاه CNG فراهم شده اما به دلیل واقع شدن در حریم جاده، وزارت راه اجازه ساخت این پروژه را نمی دهد.

ناصر مردانپور اظهار داشت: کمبود زمین یک معضل مهم و جدی در شهر رودبار است و متاسفانه کار خاصی هم نمی توان کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی متقاضی احداث جایگاه سوخت CNG در شهر رودبار است، افزود: با تعامل و رفع مشکلات سرمایه گذار بخش خصوصی این جایگاه تا یکسال آینده در این شهر راه اندازی می شود.

فرماندار رودبارهمچنین امنیت این منطقه را خوب ارزیابی و اعلام کرد: حضور میدانی نیروی انتظامی در سطح شهرستان برجسته بوده و هم اکنون این منطقه از پوش مستحکم امنیتی برخوردار است.

مردانپور در خصوص امکانات پزشکی در این شهر یادآور شد: به رغم اینکه فوریتهای پزشکی و اکیپهای امداد و نجات جاده ای در مناطقی همچون لوشان، جمال آباد، منجیل، رودبار و رستم آباد فعال است ولی کافی نیست.

این مسئول در ادامه نداشتن آمبولانس کافی، پایگاه هوایی امداد و نجات جاده ای و بیمارستان مجهز را از دیگر مشکلات این شهر و شهرستان عنوان کرد.

مردانپور همچنین با اعلام اینکه 75 کیلومترجاده اصلی رشت قزوین در این شهرستان واقع شده است، افزود: طولانی بودن مسیر مشکلات فراوانی برای منطقه رودبار ایجاد کرده که برای کاهش این مشکلات و معضلات مسئولان استانی چاره اندیشی کنند.

وی مشکل آب شرب رودباررا جدی دانست و اظهار داشت: اکثر شبکه های آبرسانی در رودبار مربوطه به زمان زلزله بوده که باید آب و فاضلاب شهری استان عنایت ویژه ای برای بازسازی این شبکه ها داشته باشد.

مردانپور ابراز امیدواری کرد: در دو سفر هیئت دولت به گیلان مصوبه های خوبی برای رفع مشکل آب شرب منطقه گرفته شده که با تامین منابع و زیرساختهای لازم این مصوبات عملیاتی خواهند شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان گیلان نیز گفت: در حال حاضر منبع تامین آب شرب شهررودبار از بستر رودخانه سفیدرود تامین می شود.

ناصرامینی با اعلام اینکه آب شرب رودبار آلودگی ندارد، اظهار داشت: زمانیکه میزان خروجی آب سد سفیدرود به شدت کاهش پیدا می کند به لحاظ کیفی، آب شرب این شهر دچار مشکل می شود.

وی همچنین از نصب سیستمهای فیلتراسیون در تاسیسات آبی منطقه خبر داد و یادآور شد: برای تغییر منابع آبی شهر رودبار رایزنیهای با مسئولان آب منطقه ای استان انجام شده است که این امر مستلزم زمان و منابع است.