تاکید بوش بر طرح تشکیل دو کشور برای حل مناقشه خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارانوت، "جرج بوش" و "ایهود اولمرت" در آخرین دیدار رسمی خود بر این مطلب که طرح تشکیل دو کشور مستقل در خاورمیانه برترین راه حل برای پایان دادن به مناقشه میان فلسطینیها و اسرائیل است تاکید کردند.

در همین رابطه رئیس جمهوری آمریکا گفت : ما قویا معتقدیم که اسرائیل از تشکیل کشور فلسطین سود خواهد برد. سودی که به معنای وجود دموکراسی در مرزهای آن بوده و برای صلح کار می کند.

اولمرت نیز در این دیدار از اقدامات آمریکا برای برقراری به اصطلاح صلح در خاورمیانه و همچنین برگزاری کنفرانس آناپولیس تقدیر کرد.

دیدار رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی انجام شد که به دلیل اقدامات اسرائیل وضعیت بسیار اسفناکی در غزه برقرار است و بر اساس گزارش های رسمی هم اکنون بیش از 60 درصد کودکان در غزه از سوءتغذیه رنج می برند.

نوارغزه این روزها بدترین وضعیت خود را پشت سر می گذراند به طوری که کمیسر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فلسطین (آنروا ) با هشدار درباره وخامت اوضاع فلسطینیان نوارغزه از نبود فشارهای بین المللی علیه رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

دراین حال رسانه های جهان به خاطر ممانعت رژیم صهیونیستی از ورودشان به نوارغزه جهت آگاه سازی افکار عمومی از فاجعه انسانی در حال وقوع در این منطقه از این رژیم شکایت کردند.