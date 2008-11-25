قیمت هر لیتر بنزین در بازار خلیج فارس ؛ کمتر از 240 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت قیمت هر تن بنزین در بازار خلیج فارس به 303 دلار به ازای هر تن رسید که بدین ترتیب در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین به کمتر از 240 تومان رسیده است.

از سوی دیگر سوخت جت (نفت سفید) نیز با قیمت هر تن 516 دلار بالاترین رقم فروش فرآورده را در میان دیگر فرآورده های در بازار خلیج فارس به خود اختصاص داد.

این در حالی است که هر تن گازوئیل نیز با قیمت هر تن 430 دلار دادو ستد شد. بنابراین قیمت هر لیتر گازوئیل به حدود 370 تومان رسیده است.

بهای فرآورده های نفتی در بازار خلیج فارس در حالی همچنان به سیر نزولی خود ادامه می دهد، که در حال حاضر هر لیتر بنزین یارانه ای در ایران به قیمت 100 تومان و بنزین آزاد به قیمت 400 تومان عرضه می شود.

گفتنی است، اوایل سال جاری و در حالی که قیمت بنزین در بازار خلیج فار به 1200 دلار در ازای هر تن رسیده بود وزارت نفت ایران اقدام به عرضه بنزین نیمه یارانه ای به قیمت 400 تومان به ازای هر لیتر کرده بود.