میزان حضور متخصصین در هرمزگان به شدت افزایش یافته است

فرشید عابدی در حاشیه مراسم بهره برداری از 11 خانه بهداشت استان هرمزگان اظهار داشت: میزان حضور متخصصین در هر استان یکی از شاخصه های بهره مندی در حوزه سلامت به شمار می رود و در طول چهار سال اخیر اقدامات متعدد بی شماری در این زمینه صورت گرفته تا زمینه ماندگاری متخصصین در استان افزوده و بتوان از خدمات پزشکی و تخصص آنها بهره برد.

وی گفت: در سال 1383شمار متخصصان ورودی به استان هرمزگان 21 نفر بود که تنها سه تن از مجموعه متخصصین استان از این منطقه منتقل شدند که این رقم برای سال 1385 به 23 متخصص ورودی و 15 متخصص خروجی رسید اما در سال 1386 به اندازه کل پنج سال قبل از خود یعنی 63 پزشک متخصص و فوق تخصص وارد استان شده و این در حالیست که در این سال تنها 16 پزشک متخصص استان را ترک کرده اند.

عابدی ادامه داد: در بسیاری از شهرستانهای استان که تا پیش از این هرگز پزشک متخصص به این مناطق اعزام نشده بود نیز پزشک جراح، بیهوشی و اطفال اعزام شدو برای اولین بار در طول سالهای اخیر هرمزگان شاهد حضور متخصص قلب و عروق است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شمار کل جراحی های صورت گرفته در سال 86 را 28 هزار و 600 عنوان ذکر کرد و گفت: با حضور جراحان و متخصصان در منطقه شمار جراحی های صورت گرفته در مراکز دانشگاهی استان در مقایسه با سال 84 بیش از 20 درصد رشد داشته است.