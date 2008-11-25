طرح اجتماع محور اعتیاد در کرج اجرا می شود

قباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح اجتماع محور اعتیاد که با هدف پیشگیری و کاهش آسیب در کرج اجرا می شود، نقش عوامل اجتماعی در مبارزه با مواد مخدر را در سه محور مدرسه، محیط کار و محله مورد ارزیابی قرار می دهد.

وی افزود: بر اساس طرح مذکور، مشاوران و مددکاران بهزیستی با حضور در مراکز آموزشی و مسکونی اطلاعات لازم را در زمینه اثرات مخرب مواد مخدر برای نوجوانان و جوانان تشریح می کنند.

وزیری خاطرنشان کرد: ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت مجدد معتادان خود معرف به اجتماع از دیگر مسایل مورد توجه در طرح اجتماع محور است و بر همین اساس آنان برای درمان به مراکز ترک اعتیاد معرفی می شوند.

این مسئول یادآور شد: اجرای طرح اجتماع محور تا رسیدن به نتایج مورد انتظار در کرج ادامه دارد.