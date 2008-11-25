عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این خبر گفت: در جلسه ای که بامداد امروز در شانگهای چین برگزار شد مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا با اختصاص چهار سهمیه به فوتبال ایران موافقت کردند.

وی افزود: در این جلسه ژاپن 470 امتیاز، کره 441 امتیاز، چین 431 امتیاز، عربستان سعودی 365 امتیاز، امارات 356 امتیاز، استرالیا 343 امتیاز و ایران با 340 امتیاز توانستند سهمیه های لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنند. البته امارات امتیازی بیشتری نسبت به ایران داشت اما به دلیل اینکه مدارک ما کاملتر بود توانستیم چهار سهمیه را بگیریم و به امارات سه سهمیه رسید.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ادامه داد: کشورهای اندونزی 296 امتیاز، ازبکستان 289 امتیاز، سنگاپور 279 امتیاز، قطر 270 امتیاز، تایلند 221 امتیاز، هند 202 امتیاز و ویتنام 191 امتیاز را کسب کردند که در جمع بندی کلی تنها کشورهایی که بالای 300 امتیاز داشتند توانستند چهار سهمیه را دریافت کنند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: با این شرایط کشورهای ایران، کره جنوبی، ژاپن، عربستان سعودی و چین چهار سهمیه لیگ قهرمانان آسیا برای دوسال را کسب کردند.