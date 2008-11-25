احداث مسجد از سوی حزب جمهوریخواه ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، مسوت دگر دبیرکل حزب جمهوریخواه مردم با اشاره به ساخت مسجد برای اعضای خود در مراسمی با حضور 8 هزار زن محجبه با روسری و چادر گفت: تبعیض علیه مردم و قضاوت درباره آنها براساس آنچه که برای پوشش انتخاب کرده اند صحیح نیست.

این حزب طی هفته گذشته به علت عدم مخالفت با حجاب برخلاف روند عادی خود به تیتر روزنامه ها تبدیل شد.

مصطفی دگیرمنسی شهردار آوسیلار استانبول گفت: این کشور به همه ما تعلق دارد و نمی توان آن را براساس پوشش و عدم پوشش تقسیم بندی کرد.

کمال آیدین شهردار منطقه باهشسهیر در استانبول نیز اظهار داشت: باید نسبت به افزایش روند قطبی شدن دینی – سکولار در جامعه آگاه باشیم، ترکیه به سرعت وارد تنش می شود و اکنون رهبر حزب ما موضع جدیدی اتخاد کرده و انتقاد از آن تنها در جهت منافع افرادی خواهد بود که منافع کشور را در نظر نمی گیرند.

این درحالی است که حجاب در کشور ترکیه در ساختمانهای عمومی، دانشگاه ها، مدارس و ساختمانهای دولتی از سال 1980 پس از یک کودتای نظامی ممنوع شد.

تلاشهای حزب حاکم عدالت و توسعه برای تسهیل محدودیتهای حجاب در دانشگه ها نیز از سوی نخبگان سکولاریست مورد انتقاد قرار گرفت.