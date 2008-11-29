۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۶

آگاهی سلامت/

موسیقی شاد به سلامت دستگاه گردش خون کمک می کند

محققان دانشگاه نیوارلئان اعلام کرده اند که گوش دادن به موسیقی شاد می تواند تاثیر مثبتی در سلامت قلب و دستگاه گردش خون داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نچرال نیوز، موسیقی شاد می تواند در حکم دارویی بدون عوارض جانبی برای بیماران قلبی تلقی شود.

بنابر همین گزارش آرامش و خنده نیز در بهبودی اکثر بیماریها موثر است اما نکته جالب اینجاست که تاثیر موسیقی شاد به دلیل تاثیر چند بعدی آن بر روحیه می تواند قویتر و مفیدتر از آرامش و خنده نیز باشد.

بررسیها نشان داده وقتی افراد به موسیقی شاد گوش می کنند بافت داخلی عروق تحت تاثیر موسیقی انعطاف بیشتری یافته و خون با سهولت بیشتری در رگها جریان می یابد.

این کار دقیقا مخالف چیزی است که در زمان استرس در نظام گوارشی افراد اتفاق می افتد. در زمان استرس و فشارهای روحی عروق سخت تر شده و انعطاف کمتری پیدا می کنند. به همین دلیل خون به راحتی قادر به جریان نخواهد بود.

علت بسیاری از بیماریهای قلبی و عروقی نیز به حالات روحی و فشارهای زیاد در افراد باز می گردد.

علاوه بر آن تاثیر مثبت و سالم کننده موسیقیهای شاد حتی روی افراد سیگاری و آنهایی که غذاهای چرب مصرف می کنند نیز به اثبات رسیده است.

