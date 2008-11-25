۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۱

25 هزار تن سیب زمینی در قوچان برداشت می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی قوچان با اشاره به اینکه این شهرستان یکی از عمده ترین مراکز تولید سیب زمینی در کشور است، گفت: پیش بینی می شود امسال از سطح هزار و 160 هکتار اراضی شهرستان بیش از 25 هزار تن سیب زمینی برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قوچان مهندس عبدالله رضازاده صبح امروز در جمع کارشناسان و کشاورزان در بازدید از مزارع سیب زمینی شهرستان طی سخنانی گفت: قوچان یکی از عمده ترین مراکز تولید بذر سیب زمینی در کشور است.  

وی تصریح کرد: شهرستان قوچان با برخورداری از شرایط مناسب آب وهوایی در زمینه کشاورزی، در کشت سیب زمینی از جایگاه ویژه ای در استان خراسان رضوی برخوردار است.

مدیر جهادکشاورزی قوچان گفت: در سال های اخیر سیب زمینی کاران نمونه ای از این شهرستان در سطح استان و حتی کشور داشته ایم که لازم است این جایگاه به خوبی حفظ شود، به طوریکه هر سال مقدار زیادی از سیب زمینی بذری و مرغوب این شهرستان به استان هایی چون همدان، اصفهان، فارس، آذربایجان و...ارسال می شود.

مهندس رضازاده افزود: مزیت تولید سیب زمینی در قوچان جدای از موقعیت مساعد آن در کشاورزی و اراضی حاصلخیز آن ناشی از به کارگیری توصیه های فنی کارشناسان و مراکز تحقیقات ازسوی کشاورزان و استفاده از شیوه های مناسب و صحیح و کشت به موقع است.

مهندس رضازاده عواملی چون مناسب بودن آب و خاک، استفاده از کودهای ریزمغذی و رعایت مسائل بهزراعی زمین، بهره گیری از راهنمایی و توصیه های کارشناسان و مروجان جهاد کشاورزی را در تولید یک محصول با کیفیت موثر دانست.

مدیرجهاد کشاورزی از عملیات پایان برداشت سیب زمینی شهرستان در سطح هزار و 160 هکتار با متوسط برداشت حدود 22 تن در هکتار خبر دادند و پیش بینی کرد که از این سطح بالغ بر 25 هزار تن سیب زمینی برداشت شود.

مهندس رضازاده گفت: در سال جاری عواملی همچون گرمای بیش از حد هوا در تابستان و محدویت منابع آبی و... مانع از دستیابی کشاورزان منطقه به عملکردهای بالا شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عمده ترین ارقام کشت شده این محصول در شهرستان مارفونا، اسپریت، کنکورد و ... است.

