افزایش درخواست سفر و مذاکره از سوی نهادهای مدنی آمریکا

فاطمه آلیا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: بعد از روی کار آمدن اوباما در ایالات متحده درخواست های جدیدی برای مذاکره با ایران دریافت شده که این درخواست ها از سوی گروه‌های غیردولتی کشور آمریکا و برخی نهاد ها و سازمان های غیر دولتی بوده است، این موضوع نشان می دهد با روی کار آمدن اوباما در آمریکا امیدهایی در بین مردم این کشور به وجود آمده و گویا شعارهای اوباما مبنی بر تغییر، بر روی افکار عمومی آمریکا تاثیر داشته است.

نماینده مردم تهران در خانه ملت ، با اشاره به درخواست مذاکره تعدادی از گروه های غیردولتی برای گفتگو با نمایندگان مجلس ایران ادامه داد:علاوه بر گروهی که هم اکنون در ایران به سر می برند ، یک گروه نیز تحت عنوان رهپویان صلح قرار است به زودی به ایران سفر کنند و این گروه درخواست دارد با نمایندگان مجلس ایران دیدار و گفتگو داشته باشد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: رفت و آمد های از این دست برای روشن شدن حقایق موثر است، اما موضوع دیگر این است که مبادا این گروه ها بنا بر سفارش و توصیه برخی مقامات سیاسی آمریکا ماموریت خاصی داشته باشند ، بنابراین باید هویت این گروه ها توسط وزارت خارجه و وزارت اطلاعات بررسی شود و این گروه ها به دقت هویت یابی شوند و درصورت خوش سابقه بودن این گروه ها، ما از گفتگو با آنان استقبال می کنیم.

آلیا با بیان اینکه با توجه به نفوذ و لابی صهیونیست ها در آمریکا باید مشخص شود طرح درخواست گروه های غیردولتی برای مذاکره با ایران با چه هدفی انجام می شود ، خاطرنشان کرد: حرف اول ملت ایران این است که تغییر باید در سیاست ها و در اعمال دولتمردان امریکایی دیده شود نه در گفتار، به عنوان مثال اوباما می تواند با یکی دو اقدام نشان بدهد که واقعا به دنبال تغییر است از جمله می تواند دارایی های بلوکه شده ایران را بازگرداند و یا برای لغو تحریم ها علیه ایران اقدام کند و از دست زدن به شیطنت در صدور قطعنامه علیه ایران دست بردارد.

وی اضافه کرد : تا زمانی که آمریکا در عمل رفتارش را تغییر ندهد، نمی توان نسبت به برقراری رابطه دو کشور امیدوار بود و در غیر این صورت رفت و آمد گروه های غیر دولتی و پیغام فرستادن و نامه دادن و یا واسطه شدن این و آن هیچ تاثیری نخواهد داشت و نمایندگان مجلس ایران منتظر تغییر در مواضع آمریکا هستند.

عضو کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به اعتقاد ما شعار هایی که اوباما در رابطه با تغییر مطرح می کند نوعی ژست و اطوار سیاسی است.

آلیا در خصوص نامه جمعی از نمایندگان کنگره آمریکا برای مذاکره با مجلس ایران نیز تصریح کرد: این نامه تاکنون بررسی نشده و قابل بررسی هم نخواهد بود چون به نظر ما باید در این نوع نامه ها تغییر واقعی در سیاست های امریکا مشاهده شود.